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Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес

1:03
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась эффективной утренней тренировкой, которая помогает сжечь больше калорий. По её мнению, такая зарядка запускает метаболизм и заряжает энергией на весь день.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Начинать тренировку Ротач советует с активной ходьбы на месте, высоко поднимая колени. Затем добавить повороты корпуса в стороны, приседания, а также упражнение "звёздочка", совмещённое с приседом.

Завершают блок наклоны туловища и подъёмы коленей с одновременным хлопком рук под ногой, пишет Men Today.

После этого эксперт рекомендовала выполнить вертикальную складку: стоя прямо, нужно развести ноги на ширину плеч, руки опустить вдоль тела. Далее руки поднимаются вверх, ладони направляются вперёд, а затем необходимо резко подтянуть колени к ладоням, синхронно опуская руки.

Такая утренняя активность поможет разогнать кровь и запустить процесс сжигания жира уже с первых минут дня!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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