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Трудности во время похудения: Агилера рассказала, что ей мешало скидывать килограммы

0:58
Спорт

Певица Кристина Агилера рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время похудения.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Окружающие люди пытались внушить ей чувство стыда за лишние килограммы. Агилера смогла измениться до неузнаваемости. В интервью девушка призналась, что на пути к стройности у нее было серьёзное психологическое давление от окружения.

"Я начала полнеть с возрастом. Тогда люди из звёздной индустрии говорили мне, что я больше не выгляжу так, как в 20. Им нравилось моё юное тело, но они отказывались принимать то, что я взрослею", — приводит слова певицы "Чемпионат".

Со временем Агилера смогла давать отпор тем, кто позволил себе критиковать её фигуру. Особенно важно это было тогда, когда она была в процессе улучшения тела.

Певица добавила, что больше не будет примерять на себя чьи-то представления о красоте.

Уточнения

Кристи́на Мари́я Агиле́ра (англ. Christina María Aguilera; род. 18 декабря 1980, Нью-Йорк) — американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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