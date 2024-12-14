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Суперфигура без тренажёрного зала. Секрет идеального тела раскрыла Ида Галич

1:10
Спорт

Блогер и телеведущая Ида Галич уверена, что интенсивные тренировки — не единственный способ быть в отличной форме.

Блогер Ида Галич
Фото: Instagram Иды Галич
Блогер Ида Галич

Как только врачи ей разрешили тренироваться после родов, девушка принялась восстанавливаться. В конце концов правильное питание и полезные привычки стали основой образа жизни блогера.

Сейчас при росте 170 сантиметров Галич весит 56 килограмм. При этом Ида не ходит в тренажерный зал. Она занимается дома от 10 минут до часа. Подходящие комплексы упражнений она находит в сети, а в некоторых случаях обращается к тренерам, пишет "Чемпионат".

Еще она советует заниматься ходьбой.

"Важно отметить, что питание — это про вес, спорт — про качество тела. Лучше работать над всеми своими привычками", — считает Ида Галич.

Она старается правильно питаться. Главным приёмом пищи Галич назвала завтрак. В течение дня девушка позволяет себе "полезные" перекусы, что полностью отбивает у неё желание есть чипсы или прочите вредные снеки.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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