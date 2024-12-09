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Похудеем по-гречески: назван продукт, который избавит от лишнего веса

Спорт

Учёные из Политехнического университета Виргинии нашли соединение, которое может стать прорывом в борьбе с ожирением и диабетом второго типа.

оливки
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info
оливки

Они выяснили, что эленоловая кислота — соединение, которое есть в оливках, — способствует снижению уровня сахара в крови и похудению, пишет "Чемпионат".

Испытания на мышах это подтвердили. Грызунов разделили на две группы: одним давали эленоловую кислоту, а вторые были в контрольной группе. После четырёх-пяти недель лечения у мышей наблюдалось снижение ожирения на 10,7 процента, а также уровня сахара в крови и чувствительности к инсулину. Их анализы стали такими же, как и у здоровых худых мышей.

По словам исследователей, концентрация эленоловой кислоты в оливковом масле или оливках очень низкая. Поэтому вряд ли только этот продукт поможет похудеть.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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