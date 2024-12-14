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Я голодаю, но не могу похудеть! Ученые назвали причины этой проблемы

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Спорт

Стало известно, почему голодание и различные диеты не всегда приводят к потере лишнего веса. Учёные из исследовательского центра Scripps Researchвыявили молекулу, которая вырабатывается в кишечнике во время голодания и блокирует сигналы сжигания жира.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Исследование экспертов опубликовано в журнале Nature Communications. Некоторые люди замечали, чем меньше они едят, тем медленнее худеют. Такое явление есть и у червей Caenorhabditis elegans.

Оказалось, что есть небольшая молекула, вырабатываемая в кишечнике червей во время голодания, она попадает в мозг, где блокирует сигнал, отвечающий за сжигание жира в этот период.

Эта молекула пока не была изучена на людях, но новая работа помогает экспертам лучше понять сложные перекрёстные механизмы между кишечником и мозгом, пишет "Чемпионат".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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