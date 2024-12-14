Я голодаю, но не могу похудеть! Ученые назвали причины этой проблемы

Стало известно, почему голодание и различные диеты не всегда приводят к потере лишнего веса. Учёные из исследовательского центра Scripps Researchвыявили молекулу, которая вырабатывается в кишечнике во время голодания и блокирует сигналы сжигания жира.
Исследование экспертов опубликовано в журнале Nature Communications. Некоторые люди замечали, чем меньше они едят, тем медленнее худеют. Такое явление есть и у червей Caenorhabditis elegans.
Оказалось, что есть небольшая молекула, вырабатываемая в кишечнике червей во время голодания, она попадает в мозг, где блокирует сигнал, отвечающий за сжигание жира в этот период.
Эта молекула пока не была изучена на людях, но новая работа помогает экспертам лучше понять сложные перекрёстные механизмы между кишечником и мозгом, пишет "Чемпионат".
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.