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Стройное тело и здоровая психика гарантированы! Как часто нужно тренироваться, выяснили ученые

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Спорт

Спорт отлично влияет не только на физическое здоровье, но и на ментальное. Учёные из Йельского и Оксфордского университетов разобрались в том, как часто нужно тренироваться, чтобы иметь крепкое психическое здоровье.

Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс

В исследовании из журнала Lancet Psychiatry Journal приняли участие 1,2 миллиона человек. Выяснилось, какой уровень тренировок влияет на психическое здоровье и как именно.

Оказалось, что наибольшую пользу для психического здоровья приносят тренировки три-пять раз в неделю по 45 минут. Уровень стресса и депрессивного настроения при этом снижается.

Положительный эффект уменьшается, если заниматься более пяти раз в неделю или более трёх часов в день.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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