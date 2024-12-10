Ешь на ночь и худей : назван продукт, который полезен перед сном

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Диетолог-нутрициолог Карлин Томас назвал плюсы употребления на ночь манго.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Способствует похудению

Этот фрукт может быть более здоровой заменой сладостям. Высокое содержание клетчатки подавляет голод и обеспечивает сытость надолго.

Улучшает качество сна

Манго помогает быстрее заснуть и обеспечивает более восстанавливающий отдых.

Убирает заложенность носа

Манго поможет улучшить дыхание во время сна. Он обладает противовоспалительными свойствами, что хорошо при астме, пишет "Чемпионат".

Полезен для сердца

Для здоровья сердца тоже полезен манго. Калий и магний во фрукте помогают организму поддерживать постоянный пульс и расслаблять кровеносные сосуды.

Омолаживает кожу

А огромное количество витамина С в составе манго сохраняет кожу молодой и гладкой. Фрукт стимулирует выработку коллагена.

Регулирует пищеварительную систему

Манго содержит группу пищеварительных ферментов. Организм использует их для расщепления сложных углеводов на простые сахара.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).



