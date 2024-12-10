Ешь на ночь и худей : назван продукт, который полезен перед сном

Диетолог-нутрициолог Карлин Томас назвал плюсы употребления на ночь манго.
Этот фрукт может быть более здоровой заменой сладостям. Высокое содержание клетчатки подавляет голод и обеспечивает сытость надолго.
Манго помогает быстрее заснуть и обеспечивает более восстанавливающий отдых.
Манго поможет улучшить дыхание во время сна. Он обладает противовоспалительными свойствами, что хорошо при астме, пишет "Чемпионат".
Для здоровья сердца тоже полезен манго. Калий и магний во фрукте помогают организму поддерживать постоянный пульс и расслаблять кровеносные сосуды.
А огромное количество витамина С в составе манго сохраняет кожу молодой и гладкой. Фрукт стимулирует выработку коллагена.
Манго содержит группу пищеварительных ферментов. Организм использует их для расщепления сложных углеводов на простые сахара.
Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
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