Мешают сбросить вес: названы шесть ошибок во время завтрака

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Неправильный завтрак может помешать скинуть лишний вес. Эксперты раскрыли шесть ошибок, которые уменьшают эффективность похудения.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Нужно отказаться от соков и смузи по утрам. Они содержат много фруктозы и калорий, но плохо насыщают. Лучше есть фрукты в твёрдом виде.

Фрукты для завтрака нужно выбирать правильно. Бананы, например, не подойдут. Они имеют высокое содержание сахара. Для утреннего приёма пищи хороши ягоды, арбуз или яблоки.

Не покупайте на завтрак фруктовые йогурты и мюсли. В них много сахара и добавок. Более здоровой альтернативой будут натуральный йогурт или творог, свежие фрукты, овсяные хлопья с небольшим количеством мёда, сообщает "Чемпионат".

Помните о продуктах, богатых белком: творог, яйца, сыр. Они помогают сжигать дир и надолго сохранять чувство сытости. Не стоит есть на завтрак выпечку из белой муки. Она вызывает резкие колебания уровня сахара в крови. Не в коем случае не отказывайтесь от завтрака — это самая важная ошибка.