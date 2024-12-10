Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?

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Люди с ожирением пробуют различные методы похудения: от строгих диет до изнурительных тренировок, но неверный подход может не только усугубить ситуацию.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

"Избыточный вес и ожирение могут спровоцировать серьёзные последствия для здоровья", — цитирует доктора медицинских наук, профессора Светлану Каневскую "Чемпионат".

Здоровым темпом похудения считается потеря от 0,5 до 1 кг в неделю. То есть за месяц можно похудеть на 2-4 кг в зависимости от исходного веса, уровня тренировок и индивидуальных особенностей организма.

Во время похудения важно соблюдать три принципа.

Правильное питание

Нужно считать калории. Рацион должен быть низкокалорийным, но не ниже 1200 ккал в день. Исключить стоит сладости, выпечку, сладкие газировки и другое.

Обязательная физическая нагрузка

Мышцы сжигают жир. Тренировки помогут восстановить мышцы и расщепить жир быстро и безвозвратно.

Соблюдение режима сна

Гормон сна помогает в регулировании энергетического обмена, особенно в метаболизме глюкозы и липидов. Это тоже поможет похудеть.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

