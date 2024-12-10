Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые способы снизить расходы на бензин без ущерба для машины
Небесный диск Небры: Что древние знали о звёздах 3800 лет назад
Рекомендации по уходу за молодыми можжевельниками
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Готовы к зиме? Как поддерживать организм в любой сезон
Как кошка показывает свою любовь: 3 главных сигнала
7 проверенных способов, как убрать пятна от наклеек
Срок продажи доли иностранцев в проекте Сахалин-1 продлили
Малина без червячков: 8 простых советов для садоводов

Худеем на 30 кг! Людям с ожирением нужно начинать тренировать по особой схеме

1:09
Спорт

Лишний вес — косвенное противопоказание для занятий спортом, но оно накладывает ограничения на некоторые виды тренировок. Мастер-тренер XFIT Елизавета Соколова рассказала, что тем, у кого есть лишний вес, категорически нельзя бегать и прыгать, так как это может привести к деформации суставов.

ожирение, талия
Фото: Wikimedia Commons by Yves Picq is licensed under Public domain
ожирение, талия

Нельзя заниматься высокоинтенсивными нагрузками — они могут спровоцировать повышение артериального давления и ухудшение здоровья, пишет "Чемпионат".

Сначала этим людям нужно заняться восстановлением мобильности суставов, что улучшит подвижность и поможет в освоении техники упражнений. Также это поможет избавиться от отеков, то есть уже часть лишних килограмм уйдет.

Важна и работа со стабильностью суставов. Соколова рассказала, что улучшить эти показатели нужно перед тем, как переходить к силовым и функциональным тренировкам.

Силовые тренировки помогут нарастить мышцы. Это хорошо влияет на гормональный фон и стимулирует процессы жиросжигания, увеличивая суточный расход энергии и помогая держать вес под контролем.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Садоводство, цветоводство
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Эта пятёрка немецких авто за 500 тыс. рублей прошла проверку временем
Древний щит римского солдата: редкая находка с трагической историей
Чихание у кошек: когда это просто мелочь, а когда стоит бить тревогу
Nvidia втягивают в американо-китайские трения
Секреты ухода за хедерой: от пересадки до обрезки
Ножки как с обложки: где лучше бегать — в спортзале или на улице?
Цитрусовая приправа для выпечки: невероятный аромат и вкус ваших новогодних шедевров
Как дать кошке таблетку и при этом не пострадать самому?
Зачем вам субсидии — Мексике и Канаде предложили стать американскими штатами
Стригущий лишай: симтомы и лечение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.