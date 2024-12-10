Худеем на 30 кг! Людям с ожирением нужно начинать тренировать по особой схеме

Лишний вес — косвенное противопоказание для занятий спортом, но оно накладывает ограничения на некоторые виды тренировок. Мастер-тренер XFIT Елизавета Соколова рассказала, что тем, у кого есть лишний вес, категорически нельзя бегать и прыгать, так как это может привести к деформации суставов.
Нельзя заниматься высокоинтенсивными нагрузками — они могут спровоцировать повышение артериального давления и ухудшение здоровья, пишет "Чемпионат".
Сначала этим людям нужно заняться восстановлением мобильности суставов, что улучшит подвижность и поможет в освоении техники упражнений. Также это поможет избавиться от отеков, то есть уже часть лишних килограмм уйдет.
Важна и работа со стабильностью суставов. Соколова рассказала, что улучшить эти показатели нужно перед тем, как переходить к силовым и функциональным тренировкам.
Силовые тренировки помогут нарастить мышцы. Это хорошо влияет на гормональный фон и стимулирует процессы жиросжигания, увеличивая суточный расход энергии и помогая держать вес под контролем.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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