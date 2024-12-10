Ножки как с обложки: где лучше бегать — в спортзале или на улице?

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Легче ли бегать на беговой дорожке, чем преодолевать ту же дистанцию на улице? Разберемся в этом материале.

Фото: Kandinsky Зимняя пробежка

Для большинства любителей бега по тротуару особой разницы не будет.

"Частота сердечных сокращений и потребление кислорода — сколько энергии вы тратите — "довольно похожи", когда вы бежите с одинаковой скоростью на беговой дорожке и на улице", — говорит Рич Вилли, физиотерапевт, доктор философии, доцент Университета Монтаны и директор Лаборатории бега Монтаны порталу SELF.

Однако есть несколько нюансов.

Небольшие биомеханические изменения в том, как вы бежите на беговой дорожке, делают ее более мягкой при одних болях и более жесткой при других. Беговая дорожка может сделать бег более безопасным и доступным, так что перестаньте ее ругать.

Бег на беговой дорожке определенно может показаться тяжелее, чем на улице. В систематическом обзоре и метаанализе 34 исследований, опубликованных в журнале Sports Medicine, доктор Вилли и его коллеги не обнаружили существенных физиологических различий между бегом на беговой дорожке и тем, что исследователи называют бегом по земле на большинстве скоростей.

Если вы столкнулись с травмой, то вам следует знать несколько различий между беговой дорожкой и другими поверхностями. Доктор Вилли перенес две операции на бедре и обнаружил, что беговая дорожка оказалась более легкой для этого сустава, когда он вернулся к бегу. Поэтому он изучил ее, и данные подтвердили его слова.

Поскольку лента движется, большая часть силы, которую ваше тело прикладывает к земле, чтобы нести вас вперед, исходит от вашей стопы и лодыжки, а не от более высокой кинетической цепи. (По сути, ваша нога вытягивается из-под вас, а не ваша стопа стоит на земле и вам нужно катапультировать свое тело через нее, говорит Грубер.) Это означает, что если вы восстанавливаетесь после боли в бедре или подколенном сухожилии, беговая дорожка может показаться вам более приятной. Но если у вас проблемы ниже, например, проблемы с ахилловым сухожилием или подошвенным фасциитом — воспалением полосы ткани, которая проходит по подошве стопы и является распространенной причиной боли в пятке, — есть вероятность, что беговая дорожка усугубит проблему. Что касается риска травм от перенапряжения, исследования показывают, что на беговой дорожке меньше вариабельности между шагами, и что повторение может представлять опасность.

Так что не бойтесь пробовать беговые дорожки — просто плавно переходите к ним, чтобы переход был более плавным.

В конечном итоге? Бег на беговой дорожке — это не "обман" и не менее полезно для физической формы, чем бег на открытом воздухе. Как отмечает доктор Вилли, многие элитные бегуны, включая Якоба Ингебригтсена, олимпийского чемпиона в беге на 1500 и 5000 метров, выполняют большую часть интервального бега на беговой дорожке (отчасти для того, чтобы точно контролировать темп).

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



