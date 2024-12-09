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Силовые тяжело даются? Уменьшить боль во время тренировок помогут эти советы

2:10
Спорт

Часто во время тренировок вы чувствуете боль, и тут же пропадает желание заниматься спортом? Ведь ничего не болит пока мы лежим на диване. Чтобы тренировки были комфортными, а человек спокойно шел на пути к стройному и здоровому телу, помогут эти советы.

Арнольд Шварценеггер в тренажерном зале
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер в тренажерном зале

Боли могут возникать зачастую от болезней суставов.

"Суставы — это буквально то, на чём держится весь человеческий скелет. Они создают из костей опору для тела, поэтому берут на себя любую нагрузку, вне зависимости от положения. Они в любом случае постепенно стираются. Однако у многих это происходит намного раньше, чем должно", — цитирует остеопата Андрея Галкина "Чемпионат".

Прыжкам — нет

Эксперт советует при наличии болевых ощущений во время прыжков отказаться от них и дать конечностям отдохнуть. Если боль беспокоит постоянно, то срочно обратиться к врачу и пройти обследование.

Не поднимаем тяжести

Или поднимаем их правильно. Неправильная техника чревата как нарушением суставов, так и стиранием межпозвоночных дисков. Когда человек поднимает что-то тяжёлое, перемещая предмет, может случиться сдавление головки бедренной кости и, как следствие, образуются микротрещины.

Бережём стопы

Ходьба, сидение и стояние задействуют наши стопы, оказывая на них давление. Нагрузку можно оптимизировать — перенести вес с пятки на внешний край стопы и пальцы. Так получится предотвратить появление косточек на больших пальцах и не нарушать суставы.

Укрепляем коленные суставы

Чем бы вы ни занимались, нужно адекватно распределять физическую нагрузку, делать перерывы и давать коленям отдохнуть. Это избавит от травм.

Чтобы остановить износ суставов, нужно также внедрить здоровые привычки в повседневную жизнь. Регулярные тренировки, особенно укрепляющие мышцы вокруг суставов, помогут поддерживать их гибкость и стабильность. Важно и сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами.

Уточнения

Гипертрофия скелетных мышц (греч. hyper – больше и греч. trophe – питание, пища) – увеличение объёма или массы скелетной мышцы . 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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