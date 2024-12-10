Президент ФИБА сообщил, сколько ещё нужно ждать допуска России к официальным турнирам

Глава Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Заглис прокомментировал ситуацию с возможным возвращением сборной России на международные соревнования.
По словам Заглиса, в минувший четверг Центральный совет принял решение сохранить текущий статус россиян до майского заседания.
Глава ФИБА добавил, что его федерация активно общается с Российской федерацией баскетбола. Он подчеркнул, что обе федерации, как и белорусская, продолжают свою работу.
Однако о возвращении россиян и белорусов на международную арену говорить пока преждевременно, считает президент ФИБА.
"Очевидно, что нам нужно дождаться более широкой геополитической картины. Как бы мы ни ценили баскетбол, к сожалению, есть более важные вопросы, которые требуют нашего внимания", — цитирует слова Заглиса корреспондент "Чемпионата".
Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.
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