Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дать кошке таблетку и при этом не пострадать самому?
Зачем вам субсидии — Мексике и Канаде предложили стать американскими штатами
Стригущий лишай: симтомы и лечение
Первые симптомы простуды, которые все игнорируют
Как правильно поливать цветы, чтобы они оставались здоровыми
Древний ритуальный зал: что нашли в глубинах Манотской пещеры?
Китайские машины на распродаже предлагают через маркетплейс
Необычный холодильник дачника: что же там хранится?
Оригинальный шоколадный мусс — готовится проще простого из батончиков Mars

Президент ФИБА сообщил, сколько ещё нужно ждать допуска России к официальным турнирам

Спорт

Глава Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Заглис прокомментировал ситуацию с возможным возвращением сборной России на международные соревнования.

Баскетбол
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баскетбол

По словам Заглиса, в минувший четверг Центральный совет принял решение сохранить текущий статус россиян до майского заседания.

Глава ФИБА добавил, что его федерация активно общается с Российской федерацией баскетбола. Он подчеркнул, что обе федерации, как и белорусская, продолжают свою работу.

Однако о возвращении россиян и белорусов на международную арену говорить пока преждевременно, считает президент ФИБА.

"Очевидно, что нам нужно дождаться более широкой геополитической картины. Как бы мы ни ценили баскетбол, к сожалению, есть более важные вопросы, которые требуют нашего внимания", — цитирует слова Заглиса корреспондент "Чемпионата".

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Зачем вам субсидии — Мексике и Канаде предложили стать американскими штатами
Первые симптомы простуды, которые все игнорируют
Как правильно поливать цветы, чтобы они оставались здоровыми
Президент ФИБА сообщил, сколько ещё нужно ждать допуска России к официальным турнирам
Древний ритуальный зал: что нашли в глубинах Манотской пещеры?
Китайские машины на распродаже предлагают через маркетплейс
Необычный холодильник дачника: что же там хранится?
Оригинальный шоколадный мусс — готовится проще простого из батончиков Mars
Ошибки, которые делают вашу маленькую квартиру ещё меньше
«Аэрофлот» поделился востребованными москвичами направлениями на новогодние праздники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.