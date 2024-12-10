8 принципов, чтобы продлить молодость еще на 10 лет

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Спорт

Суставная гимнастика и занятия спортом будут эффективны в том случае, если подход к здоровью тела и организма будет комплексным. Он должен учитывать как физические нагрузки, так и особенности питания и образа жизни. Реабилитолог и тренер Матвей Одинцев перечислил основные принципы для сохранения здоровья суставов.

Девушка
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Питайтесь правильно

Питание должно быть оптимальным. В рационе важны витамины, минералы и микроэлементы. Эффективное усвоение коллагена и поддержание здоровья суставов требуют баланса витаминов и минералов. Так, магний, витамин С и D3 играют ключевую роль в метаболизме хрящевой ткани.

Не забывайте о коллагене

Коллаген — основной структурный белок соединительной ткани, обеспечивающий эластичность и прочность суставных структур. Его недостаток может проявляться хрустом в суставах. Чтобы стимулировать его выработку, нужно есть продукты, богатые этим белком (бульоны, рыба, желе).

Рационально употребляйте жиры

Жиры важны для мышечной работы, причём некоторые виды жирных кислот (Омега-3) нужны для здоровья суставного хряща. Но избыток висцерального жира в области живота дает дополнительную нагрузку на суставы. Поэтому питание должно быть сбалансированным.

При нормальном липидном обмене достаточное потребление жиров способствует лучшей выносливости и быстрому восстановлению после занятий. Для людей с лишним весом суставная гимнастика в сочетании с рациональным питанием (с контролем потребления жиров) является эффективным способом похудения и улучшения состояния суставов.

Индивидуально подходите к тренировкам

Не забывайте учитывать возраст, физическое состояние, наличие заболеваний и общий уровень подготовки. Программа тренировок должна быть адаптирована к индивидуальным потребностям и возможностям.

Следите за осанкой

Поддержание правильной осанки позволит равномерно распределять нагрузки на позвоночник и суставы.

Не перегружайте себя

Избегайте резких движений, больших нагрузок и неправильной техники выполнения упражнений. Это убережет вас от микротравм.

Регулярность

Заниматься нужно регулярно, хотя бы короткими сессиями (15-20 минут). Ежедневные занятия дают наилучший результат, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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