В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины

Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин считает, что неудачи "Зенита" в последних матчах Российской Премьер-лиги связаны с двумя основными факторами: потерей мотивации у игроков и проблемами в подготовке.
Во-первых, игроки "Зенита", которые долгое время были чемпионами, потеряли мотивацию, особенно бразильские легионеры, являющиеся основой команды. Это негативно сказывается на результатах, пишет Газета.Ru.
Во-вторых, проблемы в подготовке также играют свою роль. Даже при низкой мотивации команда должна быть готова физически и тактически, чтобы показывать хорошие результаты, уверен Гладилин. Однако, судя по последним поражениям "Зенита", подготовка была упущена.
После двух поражений подряд "Зенит" занимает второе место в чемпионате с 39 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник.
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