В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин считает, что неудачи "Зенита" в последних матчах Российской Премьер-лиги связаны с двумя основными факторами: потерей мотивации у игроков и проблемами в подготовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вячеслав Караваев и Джорди Томпсон

Во-первых, игроки "Зенита", которые долгое время были чемпионами, потеряли мотивацию, особенно бразильские легионеры, являющиеся основой команды. Это негативно сказывается на результатах, пишет Газета.Ru.

Во-вторых, проблемы в подготовке также играют свою роль. Даже при низкой мотивации команда должна быть готова физически и тактически, чтобы показывать хорошие результаты, уверен Гладилин. Однако, судя по последним поражениям "Зенита", подготовка была упущена.

После двух поражений подряд "Зенит" занимает второе место в чемпионате с 39 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.



Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник.

