Простой комплекс упражнений для создания подтянутых рук

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Фитнес-тренер и преподаватель хатха-йоги Валерия Бура поделилась рекомендациями по упражнениям, направленным на устранение дряблости рук. Об этом информирует издание Sport24.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет отжимания

По словам специалиста, особое внимание следует уделить классическим отжиманиям.

"Исходное положение — лежа на животе, руки расположены немного шире плеч, пальцы направлены вперед. Опустите грудную клетку к полу, сгибая локти под углом 90 градусов. Затем, напрягая мышцы груди и плеч, оттолкнитесь от пола до полного выпрямления рук", — рассказала Бура.

Она также отметила, что можно применять технику с узкой постановкой рук, при которой руки располагаются близко друг к другу, прямо под плечами или даже чуть ближе. Локти при выполнении отжиманий должны двигаться вдоль тела, а не разводиться в стороны.

Кроме того, Бура рекомендовала включить в тренировочный процесс силовые упражнения с кардионагрузками, такими как бег, скакалка или ходьба, для общего снижения процентного содержания жира в организме. Она советует добавлять кардио-тренировки в расписание три-четыре раза в неделю по 20-30 минут.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

