Простой комплекс упражнений для создания подтянутых рук

Фитнес-тренер и преподаватель хатха-йоги Валерия Бура поделилась рекомендациями по упражнениям, направленным на устранение дряблости рук. Об этом информирует издание Sport24.
По словам специалиста, особое внимание следует уделить классическим отжиманиям.
"Исходное положение — лежа на животе, руки расположены немного шире плеч, пальцы направлены вперед. Опустите грудную клетку к полу, сгибая локти под углом 90 градусов. Затем, напрягая мышцы груди и плеч, оттолкнитесь от пола до полного выпрямления рук", — рассказала Бура.
Она также отметила, что можно применять технику с узкой постановкой рук, при которой руки располагаются близко друг к другу, прямо под плечами или даже чуть ближе. Локти при выполнении отжиманий должны двигаться вдоль тела, а не разводиться в стороны.
Кроме того, Бура рекомендовала включить в тренировочный процесс силовые упражнения с кардионагрузками, такими как бег, скакалка или ходьба, для общего снижения процентного содержания жира в организме. Она советует добавлять кардио-тренировки в расписание три-четыре раза в неделю по 20-30 минут.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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