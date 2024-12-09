Назван способ добиться идеальной формы за три месяца

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась советами о том, как достичь идеальной физической формы всего за три месяца. Подробности приводит издание Men Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет упражнение выпады

Тренер рекомендовала включить в тренировочный режим упражнения, такие как выпады, приседания с прыжком, планка, боковая планка с поднятой ногой, берпи и приседания на одной ноге, известные как "пистолетик". Чтобы правильно выполнить последнее упражнение, необходимо встать прямо, расставив ноги на ширине плеч, а руки опустить вдоль тела. Затем нужно приседать на правой ноге, одновременно выпрямляя левую ногу вперед, и постепенно возвращаться в исходное положение.

Ротач подчеркнула, что оптимальная продолжительность тренировки составляет от 45 до 90 минут. Она также отметила важность ежедневного потребления не менее 1,2 грамма белка на каждые полкилограмма массы тела.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног.

