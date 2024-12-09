Готовься к комплиментам! После этой тренировки свисающий живот исчезнет

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась с россиянами эффективным способом избавиться от свисающего живота.

Фото: freepik тренировки

По её словам, первым шагом являются боковые и классические скручивания лёжа к согнутым ногам.

Затем Ротач советует русский твист: нужно сесть, откинув спину назад, поднять согнутые ноги и поворачивать корпус вправо и влево, касаясь пола кистями рук.

Далее рекомендуется динамическая боковая планка и упражнение на сведения-разведения ног на весу, пишет журнал Men Today.

Завершает комплекс складка со сгибанием ног к животу. Для этого нужно сесть на пол, опереться руками сзади, вытянуть ноги и приподнять их. Затем подтягивать бёдра к животу, сгибая колени, и плавно возвращаться в исходное положение, не опуская ноги на пол.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

