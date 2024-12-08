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Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала

1:25
Спорт

Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг через свой Telegram-канал проинформировал о том, что четыре игрока не смогут принять участие в Кубке Первого канала.

Игра хоккейного Динамо
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников
Игра хоккейного Динамо

"Желаем ребятам здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения на лед! Ещё раз благодарим все клубы, отпустившие своих игроков в сборную!" — сообщил Роман Ротенберг.

Из-за полученных травм из состава выбыли Сергей Телегин и Максим Шабанов, представляющие "Трактор", а также игроки СКА Сергей Андронов и Захар Бардаков. Их места в команде заняли Магомед Шараканов из "Лады", Михаил Котляревский ("Трактор"), Максим Джиошвили ("Динамо") и Николай Поляков (СКА).

Турнир, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, соберёт сборные Белоруссии, России, Казахстана, а также команду, составленную из легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Весной 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении российских хоккеистов от участия в международных соревнованиях, включая выступления под нейтральным флагом. Кроме того, Россия была лишена права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Уточнения

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер. Заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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