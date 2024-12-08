Главный тренер Ротенберг заявил, что СКА вернётся на новую арену за 60 млрд рублей

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Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил о готовности команды проводить свои игры на "СКА Арене". Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Mozhaev 1988, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роман Ротенберг

"Во вторник будут финальные переговоры по всем условиям. У нас было больше 70 замечаний технического характера, они были решены. Возможно, что мы там будем играть все матчи после Кубка Первого канала. Мы готовы к переезду", — сообщил Роман Ротенберг.

"СКА Арена", открытие которой состоялось в декабре 2023 года, обошлась в 60 миллиардов рублей, что делает её самым дорогим хоккейным сооружением в России. Также данная арена является самой вместительной в мире, её вместимость составляет 21 500 человек. Домашний стадион команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" занимает второе место по вместимости. "Белл-центр" может принять 21 302 зрителя.

На этой дорогостоящей площадке СКА сыграл всего 11 матчей. Первая официальная игра СКА на новой арене состоялась 11 февраля 2024 года против хоккейного клуба "Сочи" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этом матче присутствовал 21 481 зритель.

Уточнения

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер. Заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА.

