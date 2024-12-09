Как можно привести себя в форму без посещения тренажёрного зала

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпион России по мини-футболу и кандидат в мастера спорта Альберт Цайдер и основатель бренда спортивной экипировки Артур Мовсесян рекомендуют любителям спорта сменить монотонные тренировки в тренажёрном зале на командные виды спорта. Сделать это имеет смысл, когда тренировки в зале не доставляют вам удовольствия и кажутся монотонными.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тренажерный зал

Эксперты считают, что футбол, хоккей, баскетбол и волейбол помогут улучшить физическую форму, развить выносливость, укрепить мышцы и связки, а также улучшить аналитическое мышление и скорость реакции.

Специалисты отмечают, что командные виды спорта доступны каждому, так как для игры в футбол не требуется дорогое оборудование, достаточно иметь тренировочную одежду и спортивную обувь.

Регулярность тренировок также очень важна для достижения желаемого результата. Любителям достаточно заниматься два-три раза в неделю.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



