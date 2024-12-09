Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США нашли способ для борьбы с нехваткой жилья
Грузовик с антиматерией отправится в путешествие по Европе
Выход нового Porsche 718 задерживают
Как избежать мозолей и трещин в холодное время года
Самолёт в Таиланд задержали из-за неадекватного туриста
Вооружаемся лекарствами на Новый Год: без этого не обойтись
Не ставьте зеркало в этих местах, если не хотите навлечь на себя неприятности
Польза кормушек для диких птиц: поддержите пернатых друзей зимой
Домашний кебаб с фисташками будет великолепно смотреться на праздничном столе

Как можно привести себя в форму без посещения тренажёрного зала

1:00
Спорт

Чемпион России по мини-футболу и кандидат в мастера спорта Альберт Цайдер и основатель бренда спортивной экипировки Артур Мовсесян рекомендуют любителям спорта сменить монотонные тренировки в тренажёрном зале на командные виды спорта. Сделать это имеет смысл, когда тренировки в зале не доставляют вам удовольствия и кажутся монотонными.

Тренажерный зал
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажерный зал

Эксперты считают, что футбол, хоккей, баскетбол и волейбол помогут улучшить физическую форму, развить выносливость, укрепить мышцы и связки, а также улучшить аналитическое мышление и скорость реакции.

Специалисты отмечают, что командные виды спорта доступны каждому, так как для игры в футбол не требуется дорогое оборудование, достаточно иметь тренировочную одежду и спортивную обувь.

Регулярность тренировок также очень важна для достижения желаемого результата. Любителям достаточно заниматься два-три раза в неделю.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Что нельзя готовить на Новый год 2025
В США не могут договориться о выделении военной помощи Киеву
Продажи пикапов в России взлетели
Как вырастить 4 урожая редиса за один сезон
Тёмная энергия раскрыла новый путь к поиску инопланетян
Как приготовить идеальные ватрушки с лимонным творогом
Срочно исключите эти продукты из новогоднего стола: самые вредные продукты
Ваши руки зимой: советы, чтобы кожа осталась мягкой и здоровой
В чём заключаются шесть секретов настоящей неаполитанской пиццы?
Чего невозможно добиться при помощи кардиотренировок?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.