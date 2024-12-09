Чего невозможно добиться при помощи кардиотренировок?

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Фитнес-тренер Елена Беляева отметила, что кардиотренировки не способствуют наращиванию мышечной массы. Они направлены на улучшение работы сердца и лёгких.

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Также тренер в беседе со "Спорт-Экспрессом" обратила внимание на то, что кардионагрузки могут быть неэффективны при необходимости проработки определённой группы мышц. Для укрепления мышц спины и плечевого пояса рекомендуется использовать силовые упражнения со свободными весами.

Эксперт также перечислила противопоказания к кардионагрузкам, такие как онкологические заболевания, тяжёлые нарушения работы сердца и обострение хронических болезней. Перед началом кардиотренировок она советует проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

