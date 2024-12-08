Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый автобусный маршрут соединит аэропорт Подгорицы с прибрежными городами
Эффектная и низкокалорийная закуска на новогодний стол
Идеальный болгарский перец: топ сортов, которые стоит попробовать
Клиенты Россельхозбанка потратили 2,2 млрд рублей в итальянских магазинах
Что должны содержать натуральные антивозрастные средства? Топ-3 ингредиента
Водители недовольны сенсорными экранами в автомобилях
Какие продукты могут ослабить защиту организма от простуды
Лучшие соседи и предшественники для лука: простые рекомендации
Рецепт классического тирамису, которое получается очень нежным и сочным

Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене

0:58
Спорт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился своими мыслями касательно будущего ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в рамках промоушена. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Конора Макгрегор
Фото: commons.wikimedia by Андрюс Петруценя
Конора Макгрегор

Уайт признался, что ему трудно дать однозначный ответ на этот вопрос.

"Я не знаю, как долго он не дрался. Но если он и будет драться, то в следующем году", — отметил американец.

22 ноября были обнародованы результаты дела, согласно которым Конор Макгрегор признан виновным в изнасиловании Никиты Хэнд, произошедшем в 2018 году. Боец теперь обязан выплатить потерпевшей компенсацию в размере 250 тысяч евро.

При этом в октябре Макгрегор уже заявил о своём следующем бою в UFC.

"1 февраля, Саудовская Аравия, Дэн Хукер", — заявил спортсмен.

 

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит
Красота и стиль
Как часто нужно мыть голову? Ответ дерматолога вас увидит Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Популярное
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.

10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Последние материалы
Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене
"Каток у Флагштока" в Петербурге - крупнейший в мире
Как избежать осложнений после увеличения губ
Голуби парализовали парковку в Штутгарте
Не дайте помидорам трескаться: всё, что нужно знать для идеального урожая
Как избежать ошибок при покупке участка для строительства дома
Что нельзя есть и пить при приёме витаминов
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.