Президент UFC высказался о будущем Макгрегора в промоушене

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился своими мыслями касательно будущего ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в рамках промоушена. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia by Андрюс Петруценя Конора Макгрегор

Уайт признался, что ему трудно дать однозначный ответ на этот вопрос.

"Я не знаю, как долго он не дрался. Но если он и будет драться, то в следующем году", — отметил американец.

22 ноября были обнародованы результаты дела, согласно которым Конор Макгрегор признан виновным в изнасиловании Никиты Хэнд, произошедшем в 2018 году. Боец теперь обязан выплатить потерпевшей компенсацию в размере 250 тысяч евро.

При этом в октябре Макгрегор уже заявил о своём следующем бою в UFC.

"1 февраля, Саудовская Аравия, Дэн Хукер", — заявил спортсмен.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Наиболее известен по выступлениям в UFC.

