Эффективные методы для создания подтянутого живота

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Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась эффективным методом борьбы со свисающим животом, о чем сообщает издание Men Today.

Фото: pxhere пресс живота

В качестве первого шага тренер советует выполнять боковые скручивания и скручивания на полу с согнутыми ногами. Затем следует добавить русские твисты с поднятыми ногами. Для выполнения этого упражнения нужно сесть, откинув спину назад, согнуть ноги в коленях и приподнять их. Затем поворачивайте корпус вправо, стараясь дотронуться кистями до пола с той же стороны.

Далее Ротач рекомендует выполнять динамическую боковую планку и сведение-разведение ног в воздухе. Завершить тренировку можно складкой с подтягиванием коленей к животу. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо сесть на пол, оперевшись на руки, вытянуть ноги и немного приподнять их. Затем следует подтянуть бедра к животу, сгибая колени, и аккуратно вернуться в исходное положение, не касаясь пола ногами.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

