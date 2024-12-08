Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голуби парализовали парковку в Штутгарте
Не дайте помидорам трескаться: всё, что нужно знать для идеального урожая
Как избежать ошибок при покупке участка для строительства дома
Что нельзя есть и пить при приёме витаминов
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
Какой звук заставляет вашего кота мурлыкать от счастья
Ошибки при сушке феном, которые портят ваши волосы

Эффективные методы для создания подтянутого живота

1:05
Спорт

Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась эффективным методом борьбы со свисающим животом, о чем сообщает издание Men Today.

пресс живота
Фото: pxhere
пресс живота

В качестве первого шага тренер советует выполнять боковые скручивания и скручивания на полу с согнутыми ногами. Затем следует добавить русские твисты с поднятыми ногами. Для выполнения этого упражнения нужно сесть, откинув спину назад, согнуть ноги в коленях и приподнять их. Затем поворачивайте корпус вправо, стараясь дотронуться кистями до пола с той же стороны.

Далее Ротач рекомендует выполнять динамическую боковую планку и сведение-разведение ног в воздухе. Завершить тренировку можно складкой с подтягиванием коленей к животу. Чтобы выполнить это упражнение, необходимо сесть на пол, оперевшись на руки, вытянуть ноги и немного приподнять их. Затем следует подтянуть бедра к животу, сгибая колени, и аккуратно вернуться в исходное положение, не касаясь пола ногами.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Еда и рецепты
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза Аудио 
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Наука и техника
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты Аудио 
Популярное
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей

Заправляйтесь литрами — это поможет избежать потерь из-за погрешности оборудования и получить точное количество оплаченного топлива.

Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Последние материалы
Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным
Яйца из холодильника: что не так с таким завтраком
Эффективные методы для создания подтянутого живота
Какой звук заставляет вашего кота мурлыкать от счастья
Ошибки при сушке феном, которые портят ваши волосы
Рацион для зубов: что включить, а от чего лучше отказаться
Какие продукты могут увеличить риск рака на новогоднем празднике
Lotus Eletre и Emeya могут стать гибридными
Как приготовить нежное рагу с курицей и овощами: пошаговый рецепт
Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов на победу Трампа на выборах в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.