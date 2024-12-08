Дзюба повторил достижение Кержакова в РПЛ

Нападающий тольяттинского клуба "Акрон" Артём Дзюба достиг знакового результата, сравнявшись по количеству голов в выездных матчах Российской премьер-лиги с известным экс-футболистом "Зенита" Александром Кержаковым. Об этом сообщает издание "Чемпионат".
В матче против "Зенита", состоявшемся в Санкт-Петербурге, Дзюба забил свой 71-й гол на выезде, что позволило ему занять совместно с Кержаковым первое место в этой категории.
Поединок "Акрона" с "Зенитом" прошел в субботу, 7 декабря, и завершился победой гостей со счетом 2:1, благодаря решающему голу Дзюбы.
Форвард присоединился к "Акрону" в 2024 году, после семи лет, проведенных в "Зените", где он стал четырехкратным чемпионом России.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым лучший бомбардир в истории сборной России по футболу.
Алекса́ндр Анато́льевич Кержако́в (27 ноября 1982, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист и тренер. Лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола); третий в списке Клуба Григория Федотова.
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