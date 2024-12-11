Тренировки без риска: что делать, если кружится голова

Проветривайте помещение: избегайте душных и жарких мест для тренировок.
Носите правильную одежду: из дышащих материалов, чтобы предотвратить перегрев.
Следите за своим состоянием: не тренируйтесь, если плохо себя чувствуете.
Делайте разминку: подготовьте тело к основной нагрузке.
Почему важно обращаться к врачу
Если головокружение возникает регулярно или сопровождается другими симптомами (тошнота, боли, обмороки), важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Раннее выявление проблемы поможет избежать осложнений и продолжить тренировки безопасно.
Спорт должен укреплять здоровье, а не вредить организму. Следите за своим состоянием, корректируйте режим тренировок и будьте внимательны к сигналам организма. Правильный подход к занятиям сделает тренировки полезными и безопасными.
Уточнения
Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.