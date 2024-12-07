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Зенит установил клубный антирекорд по пропущенным мячам

1:23
Спорт

Петербургский "Зенит" установил не самый приятный рекорд, пропустив более одного мяча в первых таймах двух домашних матчей чемпионата России подряд, сообщает "Цифроскоп".

Зенит
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зенит

В последней игре 7 декабря "Зенит" уступил тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2. Счёт в матче открыл футболист "Акрона" Стефан Лончар на десятой минуте. Однако Андрей Мостовой смог сравнять счёт через 11 минут, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел "Акрон" вперёд, установив окончательный счёт матча. Вторая половина игры также была отмечена удалением игрока "Акрона" Кирилла Данилина на 55-й минуте за вторую жёлтую карточку.

Этот проигрыш не стал первым для "Зенита" в домашних матчах подряд. В предыдущем туре петербуржцы также проиграли на своём поле, уступив самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.

Несмотря на два подряд домашних проигрыша, "Зенит" всё ещё лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. "Краснодар" и московский "Спартак" занимают второе и третье место соответственно, имея 38 и 37 очков. А "Акрон" после победы над "Зенитом" занимает девятое место с 22 очками.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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