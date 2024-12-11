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Забудьте про дряблость: тренируем руки правильно

4:02
Спорт

Фитнес-тренер Ингрид Клэй поделилась своим списком упражнений, которые помогут эффективно убрать жир с рук и укрепить мышцы. Вот ключевые упражнения, которые стоит включить в свою тренировочную программу.

спортсмен ходит на руках
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
спортсмен ходит на руках

Отжимания на трицепсах

Это упражнение отлично прорабатывает заднюю часть рук. Для выполнения:

  • Сядьте на край стула, положив руки рядом с бедрами.
  • Поднимите тело, опуская его вниз так, чтобы локти согнулись под углом 90 градусов.
  • Вернитесь в исходное положение.

Регулярное выполнение таких отжиманий поможет укрепить мышцы и сделать руки более подтянутыми. Начинайте с 2-3 подходов по 10-12 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

Отжимания с упором на трицепсы

Еще один способ проработать трицепсы — классические отжимания. Сосредоточьтесь на правильной технике:

  • Руки расположите ближе к корпусу, чтобы основная нагрузка приходилась на трицепсы.
  • Опускайтесь медленно, фиксируя локти ближе к телу.
  • Поднимайтесь, не разгибая локти до конца, чтобы сохранить напряжение в мышцах.

Для начинающих достаточно 3 подходов по 8-10 повторений. Постепенно увеличивайте количество, чтобы укрепить мышцы и добиться тонуса.

Сгибание рук на бицепс

Это упражнение поможет проработать переднюю часть рук. Для выполнения:

  • Возьмите гантели в обе руки и встаньте прямо.
  • Выполните три подхода: Семь повторений, поднимая вес до середины.
  • Семь повторений, начиная сверху и опуская до середины.
  • Семь полных повторений, поднимая руки полностью вверх.

Такой метод, известный как "21", создаёт интенсивную нагрузку и помогает быстрее достичь результатов. Если у вас нет гантелей, можно использовать бутылки с водой или другой подручный вес.

Советы для максимальной эффективности

Чтобы упражнения на руки приносили максимальный результат, важно учитывать несколько факторов:

  • Сбалансированное питание: даже самые эффективные упражнения не избавят от жира, если не наладить питание. Уменьшите количество быстрых углеводов и включите в рацион больше белка, чтобы поддерживать рост мышц.
  • Регулярность тренировок: тренируйте руки 2-3 раза в неделю, комбинируя их с упражнениями на другие группы мышц. Это поможет поддерживать общий тонус тела.
  • Кардио-нагрузки: для сжигания жира добавляйте в свои тренировки бег, плавание или велосипедные прогулки. Кардио помогает активнее сжигать калории и ускоряет процесс жиросжигания.

Комплексный подход к тренировкам

Для достижения наилучших результатов тренируйте не только руки, но и другие группы мышц. Упражнения на пресс, спину и ноги помогут ускорить метаболизм и создать гармонично развитое тело.

Например, такие упражнения, как "планка" или "скалолаз", прорабатывают сразу несколько групп мышц, включая руки.

Важно помнить, что на избавление от жира в определённой зоне влияет общий уровень жира в организме. Поэтому сочетание силовых упражнений с кардио и правильным питанием — ключ к успеху.

Завершение тренировки

После завершения комплекса обязательно сделайте растяжку. Она помогает расслабить мышцы, улучшает их эластичность и ускоряет восстановление. Например, простое вытягивание рук над головой или скрещивание рук перед собой снимет напряжение после активной нагрузки.

Регулярные тренировки и комплексный подход помогут не только избавиться от жира на руках, но и улучшить их внешний вид, сделав мышцы подтянутыми и сильными.

Главное — двигайтесь к цели постепенно и не забывайте радоваться даже небольшим успехам!

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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