Умные тренировки: меньше времени, больше результата

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Функциональный тренинг стал одним из самых востребованных направлений фитнеса в последние годы. Он идеально сочетает физическую нагрузку с возможностью улучшить качество жизни.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Мужчина в спортзале поднимает гантели на бицепс

Что такое функциональный тренинг

Функциональный тренинг — это система упражнений, направленных на гармоничное развитие силы, выносливости, ловкости, скорости и гибкости. Основной его принцип — повышение физической функциональности, что помогает справляться с повседневными задачами.

В тренировках задействуются как аэробные, так и анаэробные нагрузки. Благодаря комплексному подходу тренинг активно используется как профессиональными спортсменами, так и любителями.

Основные принципы функционального тренинга

Комплексное воздействие : задействуются крупные и постуральные мышцы, отвечающие за правильную осанку.

: задействуются крупные и постуральные мышцы, отвечающие за правильную осанку. Формирование двигательных паттернов : упражнения помогают выработать правильные движения, что особенно важно для профессионалов в хоккее, теннисе и лыжном спорте.

: упражнения помогают выработать правильные движения, что особенно важно для профессионалов в хоккее, теннисе и лыжном спорте. Разнообразие: тренировки могут быть самостоятельными или частью программы, дополненной классическим силовым тренингом.

Характеристики функционального тренинга

У функционального тренинга есть ключевые особенности, которые делают его эффективным:

Многосуставные упражнени я: движения, задействующие сразу несколько суставов и мышечных групп.

я: движения, задействующие сразу несколько суставов и мышечных групп. Работа со свободным весом : используются штанги, гири, гантели, функциональные петли и даже вес тела.

: используются штанги, гири, гантели, функциональные петли и даже вес тела. Интервальный и круговой формат : упражнения выполняются в режимах с минимальными паузами или фиксированным временем для повышения выносливости.

: упражнения выполняются в режимах с минимальными паузами или фиксированным временем для повышения выносливости. Асаны и стретчинг: включение элементов йоги и динамической растяжки улучшает гибкость.

Преимущества функционального тренинга

Функциональный тренинг помогает:

Всесторонне развивать тело.

Улучшить координацию, ловкость и чувство равновесия.

Снизить риск травм.

Подготовить организм к нагрузкам в реальной жизни.

Кому подойдет функциональный тренинг

Малоактивным людям : если вы хотите справляться с бытовыми задачами проще и улучшить здоровье.

: если вы хотите справляться с бытовыми задачами проще и улучшить здоровье. Тем, кто хочет развиваться : комплексное развитие выносливости, силы и гибкости без необходимости посещения разных занятий.

: комплексное развитие выносливости, силы и гибкости без необходимости посещения разных занятий. Ищущим универсальность: тренироваться можно где угодно, даже без специального оборудования.

Как сделать тренировку интересной

Практически любое упражнение можно адаптировать под функциональный тренинг. Например:

Добавьте к приседаниям выпрыгивание или подъем на носки.

Совмещайте выпады с подъемом гантели над головой.

Эти модификации делают тренировку не только полезной, но и увлекательной.

ТОП-3 тренировочных формата

Классические подходы : 3-5 подходов по 15-20 повторений.

: 3-5 подходов по 15-20 повторений. Круговая тренировка : Выполняйте упражнения одно за другим, с минимальным отдыхом.

: Выполняйте упражнения одно за другим, с минимальным отдыхом. Интервальный тренинг: Например, 40 секунд работы и 20 секунд отдыха (формат EMOM).

В фитнес-клубах вы можете разнообразить занятия, используя тяговые тренажеры, канаты, полусферы и гири.

Функциональный тренинг — это эффективный способ укрепить здоровье и подготовить тело к нагрузкам. Для безопасного и результативного подхода лучше обратиться к профессиональному тренеру, который составит индивидуальный план занятий.

Уточнения

Выно́сливость - способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

