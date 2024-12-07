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Учёные выяснили, сколько должна длиться тренировка на велотренажёре, чтобы принести пользу для здоровья

1:55
Спорт

Недавнее научное исследование показало, что короткая тренировка на велотренажере может быть столь же эффективной, как и интенсивная тренировка, и принести большую пользу для здоровья, сообщает cronista. com.

Тренировка на велотренажере
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тренировка на велотренажере

Результаты исследования

Исследование Американского физиологического общества показало, что 10-минутная езда на велосипеде на велотренажёре с четырёхсекундными спринтами и короткими перерывами может улучшить ёмкость лёгких, сопротивляемость и другие ключевые физические аспекты.

Участники исследования выполняли четырёхсекундные спринты на велотрёнажере с последующим коротким отдыхом продолжительностью от 15 до 30 секунд. Эта тренировка повторялась три раза в неделю, и результаты были заметными уже через 8 недель.

Участники исследования заметили значительные улучшения в своей физической форме. В частности, у них улучшилась ёмкость лёгких, увеличилась аэробная и анаэробная резистентность (мышечная сила), а также увеличился общий кровоток.

Как включить велотренажёр в еженедельный распорядок дня

Чтобы включить велотренажёр в свой еженедельный распорядок дня, необходимо сначала установить график тренировок. Выберите определённые дни недели, когда вы будете тренироваться, и постарайтесь придерживаться этого графика. Затем подготовьте место для использования велотренажёра, убедившись, что оно удобное и хорошо проветриваемое. Перед началом тренировки потратьте несколько минут на разминку, чтобы подготовить своё тело. Во время тренировки следуйте программе спринта, выполняя четырёхсекундные спринты с короткими перерывами. И, наконец, слушайте своё тело и не стесняйтесь отдохнуть дополнительно, если вы чувствуете усталость.

Уточнения

Велотренажёр — тренажёр, имитирующий велосипед, спортивный тренажёр.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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