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От новичка до профессионала: техника и виды приседаний

6:50
Спорт

Приседания активно включают в работу ягодицы, переднюю и внутреннюю поверхность бедра, а также мышцы спины и живота, которые стабилизируют позвоночник.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

Чем полезны приседания

Приседания развивают силу и выносливость ног, укрепляют суставы и улучшают кровообращение, что способствует насыщению клеток кислородом и питательными веществами.

Можно ли похудеть от приседаний

Приседания помогают тратить калории, но для снижения веса необходим дефицит калорий, сочетание различных упражнений и контроль рациона.

Как правильно приседать

Приседания выполняются в несколько этапов: правильная постановка стоп, плавные движения вниз, контроль дыхания и стабилизация корпуса.

Почему болят и хрустят колени

Боль и хруст могут быть вызваны отсутствием разминки, неправильной техникой или резким увеличением нагрузки. При сохранении боли стоит обратиться к врачу.

Разные виды приседаний

Приседания можно выполнять в различных вариациях, каждая из которых имеет свои особенности и акцентирует нагрузку на определенные группы мышц:

Болгарские сплит-приседания: выполняются на одной ноге, вторая нога находится сзади на возвышении; хорошо прорабатывают ягодицы и квадрицепсы.

Приседания с гирей или гантелями: используются для увеличения нагрузки, снаряды можно держать в согнутых руках на уровне груди или внизу между ног.

Приседания со штангой на плечах: классический вариант с отягощением, штанга размещается на плечах, не касаясь позвоночника; помогает развить силу и объем мышц.

Приседания со штангой на груди: облегченный вариант со штангой, когда она находится на передних пучках дельтовидных мышц; удобен для поддержания ровной спины.

Гакк-приседания: выполняются в гакк-тренажере, акцентируют нагрузку на переднюю поверхность бедра; требуют осторожности при проблемах с коленными суставами.

Приседания на одной ноге (пистолетик): упражнение для развитой координации, выполняется на одной ноге, другая удерживается прямой перед собой; развивают равновесие и силу ног.

Приседания с прыжком: выполняются как классические, но возвращение в исходное положение сопровождается прыжком вверх; увеличивают выносливость.

Плие-приседания: выполняются с широкой постановкой ног, стопы разведены в стороны; акцент на внутреннюю поверхность бедра.

Приседания с узкой постановкой ног: стопы стоят близко друг к другу, нагрузка смещается на переднюю поверхность бедра.

Приседания с шагом в сторону: из исходного положения делается шаг в сторону, после чего выполняется приседание; полезны для равномерного распределения нагрузки на мышцы.

Эти виды приседаний позволяют разнообразить тренировку и эффективно прорабатывать разные группы мышц, подбирая подходящий вариант для ваших целей.

Основные ошибки при выполнении

Ошибки при приседаниях могут не только снизить эффективность упражнения, но и привести к травмам. Вот наиболее распространенные из них и способы их исправления:

  • Отрыв пяток от пола: во время приседания вес тела должен равномерно распределяться по всей стопе. Если пятки поднимаются, это может указывать на низкую подвижность голеностопного сустава.

Для решения проблемы следует включить в тренировочную программу упражнения для развития подвижности суставов и использовать более широкую постановку ног с разведением носков в стороны.

  • Сведение коленей внутрь: это создает риск травм для коленных суставов.

Чтобы избежать ошибки, важно контролировать положение коленей, чтобы они всегда двигались в направлении носков. Можно уменьшить вес отягощения и использовать фитнес-резинку, надетую чуть ниже колен. Разведение коленей в стороны с растягиванием резинки помогает освоить правильную технику.

  • Сутулость спины: неправильное положение позвоночника снижает эффективность упражнения и увеличивает нагрузку на поясницу.

Для исправления ошибки нужно снизить вес отягощения и уделить внимание укреплению мышц-разгибателей позвоночника, добавив в программу такие упражнения, как гиперэкстензии.

  • Асинхронные движения суставов: при вставании тазобедренные и коленные суставы должны выпрямляться одновременно. Если движения происходят с задержкой, это указывает на дисбаланс в технике.

Исправить ситуацию можно, выполняя приседания перед зеркалом, постепенно повышая контроль за техникой.

  • Неправильное дыхание: задержка дыхания во время приседаний может привести к ухудшению координации и снижению выносливости.

На вдохе выполняется движение вниз, а на выдохе — подъем в исходное положение. Исключение составляют натуживания, которые допустимы только при наличии опыта и здоровой сердечно-сосудистой системы.

  • Резкие и неконтролируемые движения: слишком быстрый темп выполнения упражнения увеличивает риск потери равновесия и травм.

Все движения должны быть плавными и подконтрольными, с фиксацией в нижней точке.

  • Слишком глубокие приседания без подготовки: глубокие приседания требуют хорошей подвижности суставов и растяжки.

Если вы испытываете дискомфорт, следует ограничить амплитуду и постепенно увеличивать глубину по мере улучшения техники.

Эти ошибки часто возникают у новичков или при работе с чрезмерным весом. Уделяйте внимание технике выполнения, используйте зеркала для контроля и, при необходимости, консультируйтесь с тренером, чтобы тренировки были безопасными и эффективными.

Итог

Приседания — универсальное упражнение, которое подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов. Оно задействует основные группы мышц нижней части тела, улучшает силу, выносливость и общее состояние здоровья.

Правильная техника выполнения и разнообразие вариантов позволяют адаптировать приседания под любые тренировочные цели — от укрепления мышц до повышения координации и выносливости.

Избегайте распространенных ошибок, следите за своим телом и не забывайте начинать тренировки с разминки. Регулярные занятия помогут не только улучшить физическую форму, но и сделать вашу жизнь более активной и энергичной.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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