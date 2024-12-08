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Детский тренер Дзюбы о его победе в игре с Зенитом: на поле он был главным

1:23
Спорт

Тренер Александр Шупляков, который работал с нападающим "Акрона" Артёмом Дзюбой, когда тот начинал свой путь в футболе, поделился впечатлениями от игры своего подопечного против "Зенита".

Артём Дзюба
Фото: pic1.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

По словам Шуплякова, Дзюба продемонстрировал лидерские качества на поле и помог своей команде одержать верх над "Зенитом" со счётом 2:1.

Тренер отметил, что в трансляции Дзюба был более заметен за пределами поля, чем на нём самом, но именно на поле нападающий играл главную роль.

Шупляков также подчеркнул, что Дзюбе было непросто справиться с физической нагрузкой в матче против такого сильного соперника, как "Зенит". Тем не менее тренер выразил радость за успехи своего подопечного.

"Его за полем больше показывали, чем на поле. Но на поле он был главным. Он не актером был, очень волновался. Ему, конечно, сложно с таким соперником в плане физики. Молча порадуюсь за него, вот и все", — сказал Шупляков "Спорт-Экспрессу".

По итогам 18 туров "Зенит" уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. "Акрон" же после такого же количества игр находится на девятом месте с 23 очками.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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