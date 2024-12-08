Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от самокритики и научиться принимать себя
Lada Vesta NG радует новым ярким цветом
Генетический анализ опроверг лабораторное происхождение COVID-19
Когда и как нужно оплатить налог с дохода по вкладам в 2025 году
Свойства бананов: получаем максимум пользы
Как выбрать лучший сорт черешни для своего сада
Как пекли яблочный пирог в Советском Союзе: откройте вкус прошлого
Восхитительная лазанья с лососем может стать главной звездой вашего новогоднего стола
Зимний стресс для комнатных растений: как избежать гибели зелёных друзей

Дзюба, забивший гол Зениту, назвал себя самым счастливым человеком на свете

1:18
Спорт

Нападающий тольяттинского клуба "Акрон" Артём Дзюба поделился впечатлениями от забитого мяча в ворота "Зенита" в рамках 18-го тура РПЛ. Тольяттинская команда одержала победу со счётом 2:1.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

Дзюба после забитого в ворота "Зенита" гола не мог сдержать переполняющих его эмоций.

"Всё, я добился всего! Сегодня я — самый счастливый человек на свете. Счастье — в правде. Гол получился классным, передача великолепная", — сказал Дзюба, которого цитирует "Чемпионат".

Счёт открыл полузащитник "Акрона" Стефан Лончар на 10-й минуте. Ответный мяч "Зенита" забил полузащитник Андрей Мостовой на 21-й минуте, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте Артём Дзюба вывел гостей вперёд.

На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку.

После 18 проведённых матчей "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. "Акрон" же после такого же количества игр занимает девятую строчку, имея в активе 23 балла.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Зимний стресс для комнатных растений: как избежать гибели зелёных друзей
Россия готовится к запуску современных круизов класса «река-море»
Забудьте о беспорядке! Вот как эффективно организовать хранение обуви в прихожей
Омоложение без операций: стоит ли пробовать биоревитализацию
Двухлетний пёс получил должность директора в американском университете
Дзюба, забивший гол Зениту, назвал себя самым счастливым человеком на свете
Рыбаки поймали в Чёрном море трёхметровую мурену весом 160 кг
Верховный суд США станет решающим звеном в судьбе TikTok
Почему кошка портит шторы и как с этим справиться
Чем полезен магний?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.