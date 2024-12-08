Дзюба, забивший гол Зениту, назвал себя самым счастливым человеком на свете

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Нападающий тольяттинского клуба "Акрон" Артём Дзюба поделился впечатлениями от забитого мяча в ворота "Зенита" в рамках 18-го тура РПЛ. Тольяттинская команда одержала победу со счётом 2:1.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

Дзюба после забитого в ворота "Зенита" гола не мог сдержать переполняющих его эмоций.

"Всё, я добился всего! Сегодня я — самый счастливый человек на свете. Счастье — в правде. Гол получился классным, передача великолепная", — сказал Дзюба, которого цитирует "Чемпионат".

Счёт открыл полузащитник "Акрона" Стефан Лончар на 10-й минуте. Ответный мяч "Зенита" забил полузащитник Андрей Мостовой на 21-й минуте, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте Артём Дзюба вывел гостей вперёд.

На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку.

После 18 проведённых матчей "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. "Акрон" же после такого же количества игр занимает девятую строчку, имея в активе 23 балла.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти, основанный в 2018 году.

