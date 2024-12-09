Почему силовые тренировки лучше антидепрессантов

Профессор психологии спорта и здоровья Йенс Кляйнерт из Немецкого спортивного университета в Кельне считает, что физическая активность играет ключевую роль в лечении депрессии.
Он назвал ходьбу, бег трусцой, йогу и силовые тренировки наиболее эффективными способами борьбы с этим состоянием.
Кляйнерт подчеркивает: регулярные и интенсивные занятия улучшают психическое здоровье, снижая проявления депрессии.
Эксперт выделил четыре ключевых фактора, которые обеспечивают положительное влияние физической активности на психику:
Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями для тех, кто хочет начать заниматься спортом. Она советует:
Регулярные тренировки помогают не только справляться с депрессией, но и улучшают общее качество жизни. Улучшение физической формы, повышение уровня энергии и эмоциональной устойчивости — это лишь часть позитивных изменений, которые вы можете заметить уже через несколько недель занятий.
Главное — выбрать вид активности, который вам по душе, и установить реалистичный график. Даже небольшие шаги, такие как 15-минутная прогулка или короткая йога-сессия, могут стать началом больших перемен в вашем самочувствии и настроении.
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