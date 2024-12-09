Почему силовые тренировки лучше антидепрессантов

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Профессор психологии спорта и здоровья Йенс Кляйнерт из Немецкого спортивного университета в Кельне считает, что физическая активность играет ключевую роль в лечении депрессии.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Он назвал ходьбу, бег трусцой, йогу и силовые тренировки наиболее эффективными способами борьбы с этим состоянием.

Кляйнерт подчеркивает: регулярные и интенсивные занятия улучшают психическое здоровье, снижая проявления депрессии.

Четыре причины, почему спорт помогает

Эксперт выделил четыре ключевых фактора, которые обеспечивают положительное влияние физической активности на психику:

Уменьшение вялости : регулярные тренировки помогают справляться с апатией.

: регулярные тренировки помогают справляться с апатией. Улучшение настроения : физическая активность стимулирует выработку эндорфинов.

: физическая активность стимулирует выработку эндорфинов. Повышение самооценки : достижение спортивных целей укрепляет уверенность в себе.

: достижение спортивных целей укрепляет уверенность в себе. Социальная интеграция: занятия спортом часто связаны с общением и поддержкой.

Советы по мотивации

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями для тех, кто хочет начать заниматься спортом. Она советует:

Устанавливать реальные цели : не пытайтесь достичь всего сразу.

: не пытайтесь достичь всего сразу. Планировать тренировки : записывайте занятия в календарь и относитесь к ним как к важным делам.

: записывайте занятия в календарь и относитесь к ним как к важным делам. Начните с малого : не пытайтесь сразу охватить все и поставить перед собой слишком амбициозные цели. Начните с коротких тренировок, например, по 10–15 минут в день. Даже минимальная активность даст вам ощущение прогресса.

: не пытайтесь сразу охватить все и поставить перед собой слишком амбициозные цели. Начните с коротких тренировок, например, по 10–15 минут в день. Даже минимальная активность даст вам ощущение прогресса. Вознаграждайте себя за достижения : Создайте систему поощрений за выполненные тренировки. Это может быть любимое занятие, небольшая покупка или просто время для отдыха. Это помогает закрепить привычку.

: Создайте систему поощрений за выполненные тренировки. Это может быть любимое занятие, небольшая покупка или просто время для отдыха. Это помогает закрепить привычку. Найдите единомышленников: Занимайтесь вместе с друзьями или вступите в спортивное сообщество. Совместные тренировки и поддержка единомышленников делают процесс намного увлекательнее и мотивируют двигаться дальше.

Регулярные тренировки помогают не только справляться с депрессией, но и улучшают общее качество жизни. Улучшение физической формы, повышение уровня энергии и эмоциональной устойчивости — это лишь часть позитивных изменений, которые вы можете заметить уже через несколько недель занятий.

Главное — выбрать вид активности, который вам по душе, и установить реалистичный график. Даже небольшие шаги, такие как 15-минутная прогулка или короткая йога-сессия, могут стать началом больших перемен в вашем самочувствии и настроении.

Уточнения

Настрое́ние - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

