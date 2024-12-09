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Почему силовые тренировки лучше антидепрессантов

2:47
Спорт

Профессор психологии спорта и здоровья Йенс Кляйнерт из Немецкого спортивного университета в Кельне считает, что физическая активность играет ключевую роль в лечении депрессии.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Он назвал ходьбу, бег трусцой, йогу и силовые тренировки наиболее эффективными способами борьбы с этим состоянием.

Кляйнерт подчеркивает: регулярные и интенсивные занятия улучшают психическое здоровье, снижая проявления депрессии.

Четыре причины, почему спорт помогает

Эксперт выделил четыре ключевых фактора, которые обеспечивают положительное влияние физической активности на психику:

  • Уменьшение вялости: регулярные тренировки помогают справляться с апатией.
  • Улучшение настроения: физическая активность стимулирует выработку эндорфинов.
  • Повышение самооценки: достижение спортивных целей укрепляет уверенность в себе.
  • Социальная интеграция: занятия спортом часто связаны с общением и поддержкой.

Советы по мотивации

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями для тех, кто хочет начать заниматься спортом. Она советует:

  • Устанавливать реальные цели: не пытайтесь достичь всего сразу.
  • Планировать тренировки: записывайте занятия в календарь и относитесь к ним как к важным делам.
  • Начните с малого: не пытайтесь сразу охватить все и поставить перед собой слишком амбициозные цели. Начните с коротких тренировок, например, по 10–15 минут в день. Даже минимальная активность даст вам ощущение прогресса.
  • Вознаграждайте себя за достижения: Создайте систему поощрений за выполненные тренировки. Это может быть любимое занятие, небольшая покупка или просто время для отдыха. Это помогает закрепить привычку.
  • Найдите единомышленников: Занимайтесь вместе с друзьями или вступите в спортивное сообщество. Совместные тренировки и поддержка единомышленников делают процесс намного увлекательнее и мотивируют двигаться дальше.

Регулярные тренировки помогают не только справляться с депрессией, но и улучшают общее качество жизни. Улучшение физической формы, повышение уровня энергии и эмоциональной устойчивости — это лишь часть позитивных изменений, которые вы можете заметить уже через несколько недель занятий.

Главное — выбрать вид активности, который вам по душе, и установить реалистичный график. Даже небольшие шаги, такие как 15-минутная прогулка или короткая йога-сессия, могут стать началом больших перемен в вашем самочувствии и настроении.

 

Уточнения

Настрое́ние - достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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