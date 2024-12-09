Терпеть боль на растяжке: почему это плохая идея

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Инструктор по стретчингу Виктория Емельянова объяснила, почему тянуться через боль и слезы — плохая идея.

Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гибкость

"Это все равно что сесть на диету из одних огурцов: вредно для здоровья и бесполезно. Люди хотят быстрых результатов и считают, что боль ускорит процесс. Это ошибочное мнение", — утверждает Емельянова.

Что происходит в мышцах

Инструктор пояснила, что во время болезненной растяжки может возникнуть стрейч-рефлекс — защитная реакция организма.

"Когда вы выполняете резкие движения с большой амплитудой, мышцы сокращаются еще сильнее. Мозг "думает", что грядет травма, и пытается защитить ваши мышцы", — объясняет Виктория Емельянова.

Растяжка без боли

Емельянова подчеркивает, что для здорового человека растяжка не должна сопровождаться мучительной болью. Умеренная нагрузка, терпеливый подход и регулярные тренировки принесут больше пользы, чем попытки добиться результата за один день.

Растяжка: искусство терпения

Для достижения гибкости важно помнить, что растяжка — это процесс, требующий терпения. Быстрые результаты невозможны без риска для здоровья.

"Растяжка — это как обучение новому языку: вы не сможете выучить его за одну ночь, но регулярная практика принесет свои плоды", — отмечает Емельянова.

Правильная техника — ключ к успеху

Эксперт также подчеркивает значение правильной техники.

"Начинайте с легких упражнений и увеличивайте нагрузку постепенно. Так вы не только избежите травм, но и позволите телу привыкнуть к новым возможностям", — советует Виктория Емельянова.

Она рекомендует обращаться к профессионалам, чтобы избежать распространенных ошибок и извлечь максимум пользы от тренировок.

Уточнения

Растя́жка - род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

