Кардио до или после силовой: что выбрать для максимального роста мышц

Включение кардиотренировок в программу тренировок играет ключевую роль в улучшении выносливости и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако, чтобы достичь максимальных результатов, важно правильно определить последовательность выполнения кардио и силовых упражнений.
Если ваша цель — повышение выносливости, рекомендуется начинать с кардиоупражнений. Выполняя кардио на свежих силах, вы сможете поддерживать необходимую интенсивность. Кроме того, кардио способствует выбросу эндорфинов, что повышает мотивацию для последующей силовой тренировки. Однако стоит учитывать, что предварительное кардио может снизить вашу способность поднимать большие веса, что делает силовую часть менее эффективной.
Для тех, кто стремится к набору мышечной массы, предпочтительно выполнять кардио после силовой тренировки. Начав с подъема тяжестей, вы используете запасы гликогена, а затем, переходя к кардио, организм начинает сжигать жиры, что способствует снижению жировой массы. Однако чрезмерные кардионагрузки могут привести к катаболизму и потере мышечной массы, поэтому важно соблюдать умеренность.
Правильное сочетание кардио и силовых тренировок, соответствующее вашим целям, является ключом к эффективным результатам и общему улучшению физической формы.
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