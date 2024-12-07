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Кардио до или после силовой: что выбрать для максимального роста мышц

1:58
Спорт

Включение кардиотренировок в программу тренировок играет ключевую роль в улучшении выносливости и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако, чтобы достичь максимальных результатов, важно правильно определить последовательность выполнения кардио и силовых упражнений.

Спортзал
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Спортзал

Кардио перед силовой тренировкой

Если ваша цель — повышение выносливости, рекомендуется начинать с кардиоупражнений. Выполняя кардио на свежих силах, вы сможете поддерживать необходимую интенсивность. Кроме того, кардио способствует выбросу эндорфинов, что повышает мотивацию для последующей силовой тренировки. Однако стоит учитывать, что предварительное кардио может снизить вашу способность поднимать большие веса, что делает силовую часть менее эффективной.

Кардио после силовой тренировки

Для тех, кто стремится к набору мышечной массы, предпочтительно выполнять кардио после силовой тренировки. Начав с подъема тяжестей, вы используете запасы гликогена, а затем, переходя к кардио, организм начинает сжигать жиры, что способствует снижению жировой массы. Однако чрезмерные кардионагрузки могут привести к катаболизму и потере мышечной массы, поэтому важно соблюдать умеренность.

Рекомендации

  • Определите свои цели: если приоритет — выносливость, начинайте с кардио; если мышечная масса — с силовых упражнений.
  • Консультируйтесь с профессионалами: индивидуальный план тренировок, составленный тренером, поможет достичь оптимальных результатов и избежать травм.
  • Слушайте свое тело: обращайте внимание на сигналы организма и корректируйте программу тренировок в соответствии с ними.

Правильное сочетание кардио и силовых тренировок, соответствующее вашим целям, является ключом к эффективным результатам и общему улучшению физической формы.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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