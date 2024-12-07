Фитнес-тренер назвала способы замотивировать себя на занятия спортом

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась рекомендациями по повышению мотивации для занятий спортом. Эту информацию опубликовал "Спорт-Экспресс".
Первое, на что обращает внимание тренер, — это необходимость постановки достижимых целей. По словам Соболь, это создаст ощущение успеха и станет стимулом для дальнейшего прогресса. Она также предложила рассмотреть возможность участия в групповых тренировках или поиска партнера, что поможет сформировать чувство ответственности друг перед другом.
Кроме того, эксперт советует заранее планировать тренировки и фиксировать их в календаре.
"Позаботьтесь о том, чтобы ваше пространство для тренировок было вдохновляющим. Например, повесьте на стену изображения людей, достигших успеха в спорте, или создайте плейлист с энергичной музыкой, которая вас вдохновляет", — добавила она.
Соболь посоветовала прислушиваться к своему телу.
"Главное — это не количество тренировок, а ваше общее состояние и удовольствие от процесса. Спорт должен приносить радость", — резюмировала эксперт.
Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
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