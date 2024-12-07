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Евгений Климов стал обладателем первой медали в зимнем сезоне

1:30
Спорт

Мастер спорта России и участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 годов, летающий лыжник из Прикамья Евгений Климов добился своего первого "серебра" в текущем зимнем сезоне. Он выступает на международных соревнованиях "Кубок Медной Горы" (также известном как "Металлинвест") в Нижнем Тагиле, сообщается в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

Лыжник
Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лыжник

Золотую медаль завоевал Данил Садреев, набрав 300 очков за две прыжковые попытки — 97,0 м и 102,0 м. Евгений Климов показал результаты 102,5 м и 96,0 м, оставшись чуть позади лидера с итогом 294,2 очка. Бронзовую награду получил Александр Баженов, его показатели составили 91,5 м и 94,5 м, что принесло ему 261,2 очка, сообщили в Минспорта Свердловской области.

7 декабря в Нижнем Тагиле состоится второй из трёх соревновательных дней. Евгений Климов получит шанс завоевать медаль в составе команды, так как жюри выберет лучших участников соревнований. Об этом сообщает properm.ru.

Уточнения

Климов Евгений Дмитриевич (род. 1994) — российский спортсмен (лыжное двоеборье, прыжки с трамплина).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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