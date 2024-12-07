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Марио Фернандес высказался о завершении карьеры

1:00
Спорт

Экс-футболист ЦСКА, "Зенита" и сборной России Марио Фернандес поделился своими мыслями относительно окончания карьеры. Его высказывания приводит "Чемпионат".

Марио Фернандес
Фото: wikipedia.org by Анна Джалалян
Марио Фернандес

Спортсмен подчеркнул, что пока не планирует завершать свою профессиональную деятельность и не испытывает таких намерений.

"Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение", — сказал Фернандес.

В июле 2024 года руководство "Зенита" приняло решение о разрыве контракта с Фернандесом, основываясь на его физическом состоянии. Тренерский штаб петербургского клуба считал, что 34-летнему защитнику будет сложно восстановиться до прежней формы.

До "Зенита" Фернандес выступал за ЦСКА, а также бразильские "Гремио" и "Интернасьонал". Он также забил пять мячей в 33 играх за сборную России.

Уточнения

Ма́рио Фиге́йра Ферна́ндес — российский и бразильский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России (2018).
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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