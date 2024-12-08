Кардинально поменяют вашу жизнь за неделю! 3 упражнения йоги для гармонии тела и разума

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Йога — это мощный способ укрепить здоровье и достичь внутреннего баланса, который доступен всем!

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

Одно из лучших упражнений — поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана), которая растягивает спину, ноги и плечи, улучшает кровообращение и помогает снять усталость.

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бёдрами. Поднимите бёдра вверх, распрямляя ноги, чтобы тело образовало перевёрнутую букву "V". Задержитесь в позе на 30–60 секунд, дышите глубоко.

Ещё одно эффективное упражнение — поза воина (Вирабхадрасана I), которая укрепляет ноги, спину и руки.

Встаньте прямо, сделайте широкий шаг вперёд одной ногой. Согните переднее колено под углом 90 градусов, заднюю ногу держите прямой. Поднимите руки вверх, соединяя ладони, и тянитесь к небу. Задержитесь на 20–30 секунд, затем поменяйте сторону.

Для расслабления идеально подойдёт поза ребёнка (Баласана).

Сядьте на пятки, опустите корпус вперёд, вытянув руки перед собой. Лбом коснитесь пола, расслабьтесь, дышите спокойно. Оставайтесь в позе 1–2 минуты.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

