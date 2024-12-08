Кардинально поменяют вашу жизнь за неделю! 3 упражнения йоги для гармонии тела и разума
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Йога — это мощный способ укрепить здоровье и достичь внутреннего баланса, который доступен всем!
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога
Одно из лучших упражнений — поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана), которая растягивает спину, ноги и плечи, улучшает кровообращение и помогает снять усталость.
- Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бёдрами.
- Поднимите бёдра вверх, распрямляя ноги, чтобы тело образовало перевёрнутую букву "V".
- Задержитесь в позе на 30–60 секунд, дышите глубоко.
Ещё одно эффективное упражнение — поза воина (Вирабхадрасана I), которая укрепляет ноги, спину и руки.
- Встаньте прямо, сделайте широкий шаг вперёд одной ногой.
- Согните переднее колено под углом 90 градусов, заднюю ногу держите прямой.
- Поднимите руки вверх, соединяя ладони, и тянитесь к небу.
- Задержитесь на 20–30 секунд, затем поменяйте сторону.
Для расслабления идеально подойдёт поза ребёнка (Баласана).
- Сядьте на пятки, опустите корпус вперёд, вытянув руки перед собой.
- Лбом коснитесь пола, расслабьтесь, дышите спокойно.
- Оставайтесь в позе 1–2 минуты.
Уточнения
Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру