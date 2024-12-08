Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобили подорожают на 15–20%: прогноз на весну 2025 года
Почему подлокотники — не всегда лучший выбор для рабочего кресла
Как гормоны определяют, кто из нас перенесёт грипп легче
Зимний уход за кожей: как избежать сухости и раздражения
Как выбрать место для георгинов, чтобы они радовали весь сезон
На грани цивилизации: исследуем города и деревни Сальвадора
Как правильно ухаживать за длинными волосами
В Госдуме предложили выделить автоподставы в отдельную категорию преступлений
Будьте внимательны! Признаки головной боли у собаки

Кардинально поменяют вашу жизнь за неделю! 3 упражнения йоги для гармонии тела и разума

1:20
Спорт

Йога — это мощный способ укрепить здоровье и достичь внутреннего баланса, который доступен всем!

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

Одно из лучших упражнений — поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана), которая растягивает спину, ноги и плечи, улучшает кровообращение и помогает снять усталость. 

  1. Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бёдрами.
  2. Поднимите бёдра вверх, распрямляя ноги, чтобы тело образовало перевёрнутую букву "V".
  3. Задержитесь в позе на 30–60 секунд, дышите глубоко.

Ещё одно эффективное упражнение — поза воина (Вирабхадрасана I), которая укрепляет ноги, спину и руки. 

  1. Встаньте прямо, сделайте широкий шаг вперёд одной ногой.
  2. Согните переднее колено под углом 90 градусов, заднюю ногу держите прямой.
  3. Поднимите руки вверх, соединяя ладони, и тянитесь к небу.
  4. Задержитесь на 20–30 секунд, затем поменяйте сторону.

Для расслабления идеально подойдёт поза ребёнка (Баласана)

  1. Сядьте на пятки, опустите корпус вперёд, вытянув руки перед собой.
  2. Лбом коснитесь пола, расслабьтесь, дышите спокойно.
  3. Оставайтесь в позе 1–2 минуты.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Еда и рецепты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона Аудио 
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии
Авто
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сводка с фронта: Россия закрыла небо над полигоном Капустин Яр, Трамп начинает избегать Зеленского Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Что будет, если употреблять сырой имбирь? Все преимущества корня
Кардинально поменяют вашу жизнь за неделю! 3 упражнения йоги для гармонии тела и разума
Вирусолог Жирнов рассказал, почему срочно нужна вакцина от птичьего гриппа
Санкции превращают доллар в мусор! Сечин объяснил, почему юань побеждает
Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно
Почему помидоры могут быть опасными для здоровья?
Почему нельзя полностью отказаться от соли: советы эксперта
Как бороться с долгоносиками в саду? Этот метод можно использовать даже во время цветения и плодоношения
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса
Шипы или липучка: что подойдёт для вашей зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.