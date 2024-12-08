Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Янтарная кислота и другие хитрости для здоровой рассады
Сон с кошкой: 3 причины, почему это полезно для вас обоих
Как добиться стройных ног с помощью простых упражнений
Скучные перелёты и секреты бортпроводников: что стоит знать перед полётом
Как мята помогает при болях в животе и синдроме раздраженного кишечника
Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы
Игорь Краснов: коррупционеры лишили страну 250 новых школ
В Москве значительно увеличилось количество ЖК, относящихся к классам комфорт-плюс и бизнес
Зимний уход за шерстью собак важнее, чем летом

Всего 2 часа ходьбы в день могут продлить вашу жизнь на 11 лет!

1:09
Спорт

Физическая активность может существенно продлить жизнь, особенно для людей старше 40 лет.

Ходьба
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Ходьба

Недавнее исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что занятия спортом на уровне самых активных 25% людей способны добавить к жизни в среднем дополнительные 5 лет.

Этот уровень активности соответствует 160 минутам ходьбы в умеренном темпе ежедневно, что примерно равно 3 милям в час, пишет CBS News.

Учёные, изучив данные из национальных обследований здоровья и питания, создали модель, которая позволяет оценить, как физическая активность влияет на ожидаемую продолжительность жизни. Результаты показали: если бы все люди старше 40 лет достигли этого уровня активности, средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 8-9 лет.

Для тех, кто ведёт наименее активный образ жизни, ежедневная дополнительная прогулка продолжительностью около 111 минут могла бы дать ещё более впечатляющие результаты — до 11 дополнительных лет жизни.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Еда и рецепты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Украинский дрон-ракета Пекло. Новое старое оружие в арсенале ВСУ Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Минусы автоматической коробки передач в холодное время года
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Украинский дрон-ракета Пекло. Новое старое оружие в арсенале ВСУ
Игорь Краснов: коррупционеры лишили страну 250 новых школ
Новый цвет сезона: как клубничный блонд стал главным трендом зимы
В Москве значительно увеличилось количество ЖК, относящихся к классам комфорт-плюс и бизнес
Всего 2 часа ходьбы в день могут продлить вашу жизнь на 11 лет!
Зимний уход за шерстью собак важнее, чем летом
Как вернуть картофельному пюре воздушность и правильную текстуру
Японский маникюр: что это и почему его выбирают
Почему курица может навредить вашему питомцу
Пирамиду возрастом 1375 лет случайно откопали в Мексике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.