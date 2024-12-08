Всего 2 часа ходьбы в день могут продлить вашу жизнь на 11 лет!

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Физическая активность может существенно продлить жизнь, особенно для людей старше 40 лет.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Ходьба

Недавнее исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что занятия спортом на уровне самых активных 25% людей способны добавить к жизни в среднем дополнительные 5 лет.

Этот уровень активности соответствует 160 минутам ходьбы в умеренном темпе ежедневно, что примерно равно 3 милям в час, пишет CBS News.

Учёные, изучив данные из национальных обследований здоровья и питания, создали модель, которая позволяет оценить, как физическая активность влияет на ожидаемую продолжительность жизни. Результаты показали: если бы все люди старше 40 лет достигли этого уровня активности, средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 8-9 лет.

Для тех, кто ведёт наименее активный образ жизни, ежедневная дополнительная прогулка продолжительностью около 111 минут могла бы дать ещё более впечатляющие результаты — до 11 дополнительных лет жизни.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

