Бегаете, но не худеете? Вот что тормозит ваш прогресс

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В 2012 году исследователь Герман Понцер начал изучать метаболизм хадза — племени охотников-собирателей из Танзании.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Две девушки в спортзале

Он предполагал, что их ежедневная активность, включающая ходьбу, бег и физическую работу, приводит к повышенному сжиганию калорий. Однако, сравнив расход энергии хадза и офисных работников из США, учёный обнаружил, что разница минимальна.

Это открытие подтолкнуло Понцера к созданию теории "ограниченного общего расхода энергии". Она предполагает, что организм адаптируется к нагрузкам, перенаправляя энергию с одних процессов на другие, чтобы поддерживать общее количество сжигаемых калорий стабильным.

Таким образом, даже интенсивные тренировки не всегда приводят к значительным изменениям веса, хотя улучшают общее состояние здоровья, пишет The Washington Post.

Распространённые мифы о метаболизме

У мужчин он не быстрее, чем у женщин, если учитывать размер тела. Метаболизм не замедляется в среднем возрасте, оставаясь стабильным до 60 лет. Упражнения не "ускоряют" метаболизм, но помогают организму эффективнее функционировать. Пища или таблетки не способны заметно ускорить метаболизм, а мозговая активность не сжигает дополнительных калорий, хотя сам мозг расходует значительное количество энергии ежедневно.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

