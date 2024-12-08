Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замачивание, термообработка и кожура: убираем химию с продуктов
Всего одна ложка, и ваша орхидея скоро зацветёт
С какими породами собак женщины должны быть осторожны
Если вы увидели это насекомое в ванной, у вас серьёзные неприятности
Что заставляет вашего кота стоять на задних лапах
Как подготовить гиацинт к зиме: советы для успешного цветения весной
Как превратить советский сервант в стильную часть интерьера
Одиночество и кошка: как пушистый друг может спасти ваше психическое здоровье
Как оттереть линзы очков без разводов? Используйте эту палочку-выручалочку

Бегаете, но не худеете? Вот что тормозит ваш прогресс

1:28
Спорт

В 2012 году исследователь Герман Понцер начал изучать метаболизм хадза — племени охотников-собирателей из Танзании.

Две девушки в спортзале
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Две девушки в спортзале

Он предполагал, что их ежедневная активность, включающая ходьбу, бег и физическую работу, приводит к повышенному сжиганию калорий. Однако, сравнив расход энергии хадза и офисных работников из США, учёный обнаружил, что разница минимальна.

Это открытие подтолкнуло Понцера к созданию теории "ограниченного общего расхода энергии". Она предполагает, что организм адаптируется к нагрузкам, перенаправляя энергию с одних процессов на другие, чтобы поддерживать общее количество сжигаемых калорий стабильным.

Таким образом, даже интенсивные тренировки не всегда приводят к значительным изменениям веса, хотя улучшают общее состояние здоровья, пишет The Washington Post.

Распространённые мифы о метаболизме

  1. У мужчин он не быстрее, чем у женщин, если учитывать размер тела.
  2. Метаболизм не замедляется в среднем возрасте, оставаясь стабильным до 60 лет.
  3. Упражнения не "ускоряют" метаболизм, но помогают организму эффективнее функционировать.
  4. Пища или таблетки не способны заметно ускорить метаболизм, а мозговая активность не сжигает дополнительных калорий, хотя сам мозг расходует значительное количество энергии ежедневно.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Садоводство, цветоводство
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям Аудио 
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Еда и рецепты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона Аудио 
Тайны цветения декабриста: как заставить зигокактус зацвести
Цветы и растения
Тайны цветения декабриста: как заставить зигокактус зацвести Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Как вырастить на дачном участке белые грибы на зависть соседям
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Вы всё это время добавляли мёд в чай неправильно
Проблемы с качеством минеральной воды в Европе: в популярных брендах обнаружены опасные вещества
Подготовка к новому сезону: рекомендации для огородников в декабре
Названа сумма, которую в России тратят на онлайн-тренировки
Клеш или широкие штанины: что выбрать этой зимой
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Всё, что нужно знать о воспитании собаки с первых дней
Как приготовить вкусный салат с кальмарами и ананасами за 20 минут
Исследования вас поразят: ежедневные прогулки продлевают жизнь
Народные подкормки для орхидей: как добиться обильного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.