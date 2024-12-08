Бегаете, но не худеете? Вот что тормозит ваш прогресс

В 2012 году исследователь Герман Понцер начал изучать метаболизм хадза — племени охотников-собирателей из Танзании.
Он предполагал, что их ежедневная активность, включающая ходьбу, бег и физическую работу, приводит к повышенному сжиганию калорий. Однако, сравнив расход энергии хадза и офисных работников из США, учёный обнаружил, что разница минимальна.
Это открытие подтолкнуло Понцера к созданию теории "ограниченного общего расхода энергии". Она предполагает, что организм адаптируется к нагрузкам, перенаправляя энергию с одних процессов на другие, чтобы поддерживать общее количество сжигаемых калорий стабильным.
Таким образом, даже интенсивные тренировки не всегда приводят к значительным изменениям веса, хотя улучшают общее состояние здоровья, пишет The Washington Post.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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