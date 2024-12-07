Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш щенок часто скулит? Распространённые причины, почему это происходит
Секрет спасения фиалки: что делать при солнечных ожогах
Швейцария в деталях: красота долины Лаутербруннен
Питоны оказались самыми общительными змеями
Убтан: простой секрет сияющей кожи, который вы упускаете
Сделайте какао потрясающим на вкус. Вам помогут эти советы
ЕС обогатил Индию на миллиарды долларов, продолжая закупать российское топливо
Моторное масло для зимы: что выбрать для защиты двигателя
Как сокращения в переписке меняют реакцию собеседников

В зал можно не ходить! Назван напиток, который полноценно заменит тренировки

1:49
Спорт

Забудьте о многочасовых тренировках и тяжелых забегах на дистанцию — повысить выносливость можно гораздо проще. Достаточно включить в свой рацион свекольный сок.

Свекольный сок
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Свекольный сок

Учёные выяснили, что его ежедневное употребление не только увеличивает продолжительность физической активности, но и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление.

Исследования, проведённые учёными из Университета Эксетера совместно с Медицинской школой полуострова, показали, что свекольный сок может заменить некоторые эффекты профессиональных тренировок.

Специалисты протестировали группу из восьми молодых людей, которым предложили пройти велосипедные тесты. Добровольцы дважды выполняли упражнения: после шестидневного приема свекольного сока и после употребления кордиала из черной смородины.

Результаты поразили исследователей. После приёма свекольного сока участники тратили меньше кислорода при выполнении упражнений, что указывало на улучшение энергоэффективности мышц. Более того, участники смогли продлить физическую активность на 16%, то есть, вместо часа они могли заниматься на 10 минут дольше без усталости.

Эти преимущества связаны с высоким содержанием нитратов в свекле, которые способствуют расширению сосудов и улучшают снабжение мышц кислородом, пишет Women Fitness.

Исследователь Энди Джонс отметил, что подобные эффекты невозможно достичь другими известными методами, включая интенсивные тренировки. Даже спортсмены мирового уровня, такие как велосипедисты Тур де Франс, не смогут добиться подобного улучшения поглощения кислорода только за счёт тренировок.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Садоводство, цветоводство
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки Аудио 
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Последние материалы
Финики и их влияние на кровь: защита от болезней сердца и гипертонии
Кира Найтли рассказала, как Пираты Карибского моря испортили её жизнь
Сохраните мульчу из сена на зиму при помощи этих советов
Почему кожа рук шелушится зимой и как с этим бороться
Сияющая кожа за неделю: чем водоросли лучше других ингредиентов
Музей кошек и реабилитация орангутанов: необычный Кучинг
Россия готовится к массовым увольнениям госслужащих в 2025 году
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Арагорна во Властелине колец: Охота на Голлума может сыграть новый актёр
Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.