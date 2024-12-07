В зал можно не ходить! Назван напиток, который полноценно заменит тренировки

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Забудьте о многочасовых тренировках и тяжелых забегах на дистанцию — повысить выносливость можно гораздо проще. Достаточно включить в свой рацион свекольный сок.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Свекольный сок

Учёные выяснили, что его ежедневное употребление не только увеличивает продолжительность физической активности, но и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление.

Исследования, проведённые учёными из Университета Эксетера совместно с Медицинской школой полуострова, показали, что свекольный сок может заменить некоторые эффекты профессиональных тренировок.

Специалисты протестировали группу из восьми молодых людей, которым предложили пройти велосипедные тесты. Добровольцы дважды выполняли упражнения: после шестидневного приема свекольного сока и после употребления кордиала из черной смородины.

Результаты поразили исследователей. После приёма свекольного сока участники тратили меньше кислорода при выполнении упражнений, что указывало на улучшение энергоэффективности мышц. Более того, участники смогли продлить физическую активность на 16%, то есть, вместо часа они могли заниматься на 10 минут дольше без усталости.

Эти преимущества связаны с высоким содержанием нитратов в свекле, которые способствуют расширению сосудов и улучшают снабжение мышц кислородом, пишет Women Fitness.

Исследователь Энди Джонс отметил, что подобные эффекты невозможно достичь другими известными методами, включая интенсивные тренировки. Даже спортсмены мирового уровня, такие как велосипедисты Тур де Франс, не смогут добиться подобного улучшения поглощения кислорода только за счёт тренировок.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.



Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

