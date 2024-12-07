Ешьте это на завтрак и делайте всего 3 упражнения — лишний вес начнёт уходить уже завтра!

Фитнес-эксперт Ирина Ротач раскрыла способ ускорить процесс похудения. По её словам, даже короткие 15-минутные тренировки способны значительно улучшить здоровье и внешний вид, укрепить иммунную систему и повысить настроение.
Среди упражнений, которые она порекомендовала, — махи ногами, подъёмы на носки и планка с переходом на прямые руки, пишет журнал Men Today.
Также Ротач советует на завтрак выбирать легко усвояемые продукты, богатые белком, такие как омлет, творог, различные каши или бананы.
"Кто не любит есть плотно, могут выпить чай или кофе с протеиновым печеньем или любым другим, который кажется вкусным", — отмечается в материале.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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