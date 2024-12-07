10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

Выполнение ежедневной цели в 10 000 шагов может стать эффективным способом повысить уровень физической активности.
Однако, чтобы извлечь все преимущества от этого, необходимо учитывать важный фактор — частоту шагов в минуту.
Эксперт по ходьбе, доктор Элрой Агиар утверждает, что ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту и увеличение количества шагов — это ключ к максимальной пользе.
Исследование его команды, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что такая частота шагов соответствует упражнениям "умеренной интенсивности", что приносит наибольшие преимущества для здоровья, пишет The Independent.
Почему важен темп? Ходьба со скоростью 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом. Это, в свою очередь, повышает эффективность тренировки, делая её более полезной.
Доктор Агиар также отмечает, что, несмотря на популярность рекомендации пройти 10 000 шагов в день, для значительного улучшения здоровья достаточно 7000-8000 шагов, если часть из них сделана с ускоренным темпом (100-130 шагов в минуту). Это сочетание объёма и интенсивности даёт наибольшие преимущества для здоровья.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма.
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