10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выполнение ежедневной цели в 10 000 шагов может стать эффективным способом повысить уровень физической активности.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Ходьба

Однако, чтобы извлечь все преимущества от этого, необходимо учитывать важный фактор — частоту шагов в минуту.

Эксперт по ходьбе, доктор Элрой Агиар утверждает, что ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту и увеличение количества шагов — это ключ к максимальной пользе.

Исследование его команды, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что такая частота шагов соответствует упражнениям "умеренной интенсивности", что приносит наибольшие преимущества для здоровья, пишет The Independent.

Почему важен темп? Ходьба со скоростью 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом. Это, в свою очередь, повышает эффективность тренировки, делая её более полезной.

Доктор Агиар также отмечает, что, несмотря на популярность рекомендации пройти 10 000 шагов в день, для значительного улучшения здоровья достаточно 7000-8000 шагов, если часть из них сделана с ускоренным темпом (100-130 шагов в минуту). Это сочетание объёма и интенсивности даёт наибольшие преимущества для здоровья.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма.

