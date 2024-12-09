Мыщцы растут, а жир уходит: советы бодибилдера

Профессиональный бодибилдер Майкл Израетель объяснил, как изменить рацион питания, чтобы сбросить жир и при этом нарастить мышцы.
Диета, как он отметил, важнее упражнений, когда дело касается похудения. Он рекомендует уделять 80 процентов внимания тому, что вы едите, и лишь 20 — тренировкам.
"Упражнения помогают сжигать калории, но тело склонно приспосабливаться к более высоким уровням активности. Эта адаптация затрудняет компенсацию плохого питания только тренировками", — уверен Майкл.
Он призвал не есть обработанные закуски.
"Перестаньте употреблять вредную пищу каждый день. Просто съешьте два кусочка вредной пищи в пятницу и два кусочка — в субботу", — цитирует спортсмена "Чемпионат".
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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