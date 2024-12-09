Как прийти в форму за полчаса? Идеальный вид спорта для офисных работников

Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов ответил, какой вид спорта подойдет офисным работникам.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Наиболее эффективным для них будет северная ходьба.

"Ее ошибочно считают скандинавской. Это потрясающая вещь, и нужно будет широко внедрять её в социальную группу офисных работников", — цитирует врача "Чемпионат".

Фролов считает, что очень явно эффект от северной ходьбы замечают люди, страдающие болями в спине. Нагрузка поможет разгрузить мышцы и избавиться от источника неприятных ощущений.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

