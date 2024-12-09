Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Асти оправдалась за слив её интимных фотографий в Сеть
Древняя пирамида остановила строительство дороги в Мексике
Готовься к комплиментам! После этой тренировки свисающий живот исчезнет
За осень говядина в Новосибирске подорожала сразу на 50 рублей
Как стать королевой стиля в снег и дождь: топ-5 спасений для твоих волос
Простая ошибка, которая делает ваш чай невкусным и вредным
Как выбрать идеальное время для поездки в Китай
Как простой напиток помогает снизить гормон стресса
Почему ваш автомобиль не переживёт зиму без этих советов

При похудении в первую очередь нужно исключить этот продукт

0:41
Спорт

Негативное влияние на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении, оказывает алкоголь. Психиатр Лесли Хейнберг из Кливлендской клиники в США рассказала, что из-за него правда очень трудно похудеть.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Алкоголь очень калориен, он усиливает тягу к еде. Это все затрудняет потерю веса.

В 2019 году учёные обнаружили, что увеличение веса связано не с частотой употребления алкоголя, а с количеством выпитого за один раз.

Среди женщин более интенсивное употребление алкоголя или пьянство было связано с повышенным риском ожирения, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Зачем ставить комнатное растение у рабочего места? Топ-6 причин
Этот компонент в жвачке может укрепить вашу зубную эмаль
Цифровая перегрузка: как технологии меняют нашу жизнь и мозг
Как мох вредит вашему участку и как с ним бороться
Камеры больше не властны: для кого Госдума отменит штрафы
Легкие способы очистки кожи от черных точек
Как приготовить идеальную лазанью в домашних условиях
Кошка прячется и не выходит? Это может быть признаком серьёзной проблемы
Определились регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке
При похудении в первую очередь нужно исключить этот продукт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.