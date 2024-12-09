При похудении в первую очередь нужно исключить этот продукт

Негативное влияние на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении, оказывает алкоголь. Психиатр Лесли Хейнберг из Кливлендской клиники в США рассказала, что из-за него правда очень трудно похудеть.
Алкоголь очень калориен, он усиливает тягу к еде. Это все затрудняет потерю веса.
В 2019 году учёные обнаружили, что увеличение веса связано не с частотой употребления алкоголя, а с количеством выпитого за один раз.
Среди женщин более интенсивное употребление алкоголя или пьянство было связано с повышенным риском ожирения, пишет "Чемпионат".
Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.