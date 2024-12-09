При похудении в первую очередь нужно исключить этот продукт

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Негативное влияние на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении, оказывает алкоголь. Психиатр Лесли Хейнберг из Кливлендской клиники в США рассказала, что из-за него правда очень трудно похудеть.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

Алкоголь очень калориен, он усиливает тягу к еде. Это все затрудняет потерю веса.

В 2019 году учёные обнаружили, что увеличение веса связано не с частотой употребления алкоголя, а с количеством выпитого за один раз.

Среди женщин более интенсивное употребление алкоголя или пьянство было связано с повышенным риском ожирения, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

