Сжечь максимум жира можно, тренируясь в необычных условиях

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Тренировки и прогулки под дождём могут быть как очень полезны для организма, так и нанести вред здоровью. Об этом рассказал эксперт клиники Майо в США Таннер Данн.

Фото: unsplash.com by freddie marriage, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зонт

По его словам, прогулка под дождём хорошо влияет на психическое состояние человека.

Кроме того, дождь может положительно сказаться на тех, кто занимается спортом на улице. Он помогает сохранять прохладу, позволяя тренироваться дольше и эффективнее.

Для дыхательных путей тоже полезны занятия под дождем. Он смывает загрязняющие вещества и аллергены, делая воздух чище и потенциально улучшая здоровье дыхательной системы.

Однако в холодную погоду, например осенью или зимой, дождь может повлиять на ослабление иммунитета и сделать вас восприимчивым к инфекциям, пишет "Чемпионат".

Уточнения

До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

