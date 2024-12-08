Минус 7 см в талии за полгода: эти два питательных вещества помогут похудеть быстро

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Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что высокое потребление белка и клетчатки стимулирует потерю веса. Статья опубликована в журнале Obesity Science and Practice.

Фото: goya.com by Xochilt Martinez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённая курица с овощами

Участники эксперимента за год избавились от порядка 12,9 процента веса тела, следуя индивидуальным планам, где обучали правильно питаться и привыкать к устойчивым изменениям. Эти люди увеличили потребление белка примерно до 80 граммов, а клетчатки — до 20 граммов в день.

Добровольцы снизили свою жировую массу с 42,6 кг в начале программы до 35,7 кг на 15-месячной отметке. За шесть месяцев исследования объём талии у них уменьшился в среднем на семь сантиметров, а за 15 месяцев — на девять сантиметров.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

